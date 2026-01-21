https://1prime.ru/20260121/zelenskiy-866762302.html

Поступок Зеленского в отношении Трампа вызвал удивление на Украине

21.01.2026 Владимир Зеленский впервые за долгое время решился выразить недовольство в адрес президента США Дональда Трампа, пишет Страна.ua.

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский впервые за долгое время решился выразить недовольство в адрес президента США Дональда Трампа, пишет Страна.ua.Так издание прокомментировало отказ главы киевского режима от встречи с американским лидером в Давосе."Зеленский, пожалуй впервые с момента памятного скандала в Овальном кабинете, позволил себе высказать в адрес Трампа если не прямую критику, то плохо скрытое неудовольствие. <…> он высказал несколько осторожно-негативных комментариев относительно политики Трампа. Также он поддержал суверенитет и территориальную целостность Дании, часть которой (Гренландию), собирается аннексировать Трамп", — говорится в материале.По мнению издания, Зеленский отказался от встречи с главой Белого дома в Давосе из-за отсутствия прогресса на переговорах украинской и американской сторон в Майями, а также с целью избежать разногласий с президентом США по вопросу Гренландии.Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Газета Politico, в свою очередь, писала, что их встреча на данный момент не запланирована.Украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Позже украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса главы киевского режима утверждал, что его выступление на форуме вовсе не планировалось.

