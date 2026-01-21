Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поступок Зеленского в отношении Трампа вызвал удивление на Украине - 21.01.2026
Поступок Зеленского в отношении Трампа вызвал удивление на Украине
Поступок Зеленского в отношении Трампа вызвал удивление на Украине - 21.01.2026, ПРАЙМ
Поступок Зеленского в отношении Трампа вызвал удивление на Украине
Владимир Зеленский впервые за долгое время решился выразить недовольство в адрес президента США Дональда Трампа, пишет Страна.ua. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T17:48+0300
2026-01-21T17:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский впервые за долгое время решился выразить недовольство в адрес президента США Дональда Трампа, пишет Страна.ua.Так издание прокомментировало отказ главы киевского режима от встречи с американским лидером в Давосе."Зеленский, пожалуй впервые с момента памятного скандала в Овальном кабинете, позволил себе высказать в адрес Трампа если не прямую критику, то плохо скрытое неудовольствие. &lt;…&gt; он высказал несколько осторожно-негативных комментариев относительно политики Трампа. Также он поддержал суверенитет и территориальную целостность Дании, часть которой (Гренландию), собирается аннексировать Трамп", — говорится в материале.По мнению издания, Зеленский отказался от встречи с главой Белого дома в Давосе из-за отсутствия прогресса на переговорах украинской и американской сторон в Майями, а также с целью избежать разногласий с президентом США по вопросу Гренландии.Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Газета Politico, в свою очередь, писала, что их встреча на данный момент не запланирована.Украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Позже украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса главы киевского режима утверждал, что его выступление на форуме вовсе не планировалось.
17:48 21.01.2026
 
Поступок Зеленского в отношении Трампа вызвал удивление на Украине

Зеленский впервые за долгое время решился на критику Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский впервые за долгое время решился выразить недовольство в адрес президента США Дональда Трампа, пишет Страна.ua.
Так издание прокомментировало отказ главы киевского режима от встречи с американским лидером в Давосе.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Зеленский сделал заявление о Киеве после ударов ВС России
17:36
"Зеленский, пожалуй впервые с момента памятного скандала в Овальном кабинете, позволил себе высказать в адрес Трампа если не прямую критику, то плохо скрытое неудовольствие. <…> он высказал несколько осторожно-негативных комментариев относительно политики Трампа. Также он поддержал суверенитет и территориальную целостность Дании, часть которой (Гренландию), собирается аннексировать Трамп", — говорится в материале.
По мнению издания, Зеленский отказался от встречи с главой Белого дома в Давосе из-за отсутствия прогресса на переговорах украинской и американской сторон в Майями, а также с целью избежать разногласий с президентом США по вопросу Гренландии.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Газета Politico, в свою очередь, писала, что их встреча на данный момент не запланирована.
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Позже украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса главы киевского режима утверждал, что его выступление на форуме вовсе не планировалось.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
СМИ: Трамп избегает встречи с Зеленским в Давосе
Вчера, 07:46
 
