https://1prime.ru/20260121/zoloto-866736239.html
Цены на золото обновили рекорд
Цены на золото обновили рекорд - 21.01.2026, ПРАЙМ
Цены на золото обновили рекорд
Стоимость золота растет в среду утром, обновляя рекордные уровни и поднимаясь выше 4 880 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Котировки... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T09:30+0300
2026-01-21T09:30+0300
2026-01-21T09:30+0300
рынок
торги
сша
дания
норвегия
дональд трамп
comex
золото
биржевые цены на золото
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром, обновляя рекордные уровни и поднимаясь выше 4 880 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Котировки реагируют на геополитическую неопределенность и опасения вокруг торговых отношений в мире. По состоянию на 9.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 114,59 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,41%, - до 4 881,19 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил максимум в 4 882,36 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,17% - до 94,79 доллара за унцию. Нестабильность глобальной геополитической ситуации и опасения вокруг мировой торговли остаются одними из главных факторов для удорожания золота как надежного актива. Президент США Дональд Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
сша
дания
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, дания, норвегия, дональд трамп, comex, золото, биржевые цены на золото
Рынок, Торги, США, ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ, Дональд Трамп, Comex, золото, биржевые цены на золото
Цены на золото обновили рекорд
Биржевая цена на золото впервые превысила $4880 за тройскую унцию