Цены на золото обновили рекорд

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром, обновляя рекордные уровни и поднимаясь выше 4 880 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Котировки реагируют на геополитическую неопределенность и опасения вокруг торговых отношений в мире. По состоянию на 9.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 114,59 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,41%, - до 4 881,19 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил максимум в 4 882,36 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,17% - до 94,79 доллара за унцию. Нестабильность глобальной геополитической ситуации и опасения вокруг мировой торговли остаются одними из главных факторов для удорожания золота как надежного актива. Президент США Дональд Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

