Рост цен на золото с февраля 2022 года принес России 194 миллиарда долларов

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский золотой запас благодаря росту цен на этот драгметалл с февраля 2022 года вырос на 194 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Еще на 1 февраля 2022 года золота в хранилищах ЦБ было на 132,3 миллиарда долларов. При этом на 1 января этого года его скопилось уже на 326,5 миллиарда долларов. Основное накопление физического золота за этот период произошло весной и летом 2022 года - тогда прирост составил 1,1 миллиона тройских унций, однако затем были небольшие продажи. Основной же рост цен на золото начался в 2023 году: в начале того года тройская унция стоила около 1,8 тысячи долларов, сейчас же она почти достигла 4,9 тысячи. За неполные четыре года Россия заработала на росте цен на золото почти столько же, сколько российских активов заблокировано в ЕС. По последним данным, на счетах бельгийского Euroclear заблокировано активов ЦБ примерно на 211 миллиардов долларов. При этом физический объем за это время вырос на 900 тысяч тройских унций: на конец года в хранилищах регулятора хранилось 74,8 миллиона тройских унций, а на начало февраля 2022 года - 73,9 миллиона. А вот вложения в валюты, наоборот, "похудели" за это время почти на 14%, до 428,3 миллиарда долларов с 497,5 миллиарда.
Цены на золото обновили рекорд