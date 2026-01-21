https://1prime.ru/20260121/zoloto-866751008.html
Поставки золота из России в Индию подскочили до максимума с 2021 года
2026-01-21T12:50+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре прошлого года экспортировала в Индию золота на 50 миллионов долларов - максимум за пять лет, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности. Ранее, в ноябре, агентство писало, что Россия в августе возобновила поставки золота в Индию, отгрузив его на 23,4 миллиона долларов - крупнейшая с 2021 года партия. В октябре поставки вновь обновили этот максимум, составив 26,9 миллиона долларов. Всего же за 10 месяцев экспорт золота из России в Индию достиг 50 миллионов долларов - максимум для этого периода с 2021 года. Индия является одним из крупнейших в мире импортеров золота, за 10 месяцев спрос страны на этот металл вырос на 16,5%, до 50,7 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками были ОАЭ (15,3 миллиарда) и Швейцария (13,5 миллиарда).
