МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре прошлого года экспортировала в Индию золота на 50 миллионов долларов - максимум за пять лет, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности. Ранее, в ноябре, агентство писало, что Россия в августе возобновила поставки золота в Индию, отгрузив его на 23,4 миллиона долларов - крупнейшая с 2021 года партия. В октябре поставки вновь обновили этот максимум, составив 26,9 миллиона долларов. Всего же за 10 месяцев экспорт золота из России в Индию достиг 50 миллионов долларов - максимум для этого периода с 2021 года. Индия является одним из крупнейших в мире импортеров золота, за 10 месяцев спрос страны на этот металл вырос на 16,5%, до 50,7 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками были ОАЭ (15,3 миллиарда) и Швейцария (13,5 миллиарда).
12:50 21.01.2026
 
Поставки золота из России в Индию подскочили до максимума с 2021 года

Россия в январе-октябре прошлого года экспортировала в Индию золота на $50 миллионов

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре прошлого года экспортировала в Индию золота на 50 миллионов долларов - максимум за пять лет, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности.
Ранее, в ноябре, агентство писало, что Россия в августе возобновила поставки золота в Индию, отгрузив его на 23,4 миллиона долларов - крупнейшая с 2021 года партия.
В октябре поставки вновь обновили этот максимум, составив 26,9 миллиона долларов.
Всего же за 10 месяцев экспорт золота из России в Индию достиг 50 миллионов долларов - максимум для этого периода с 2021 года.
Индия является одним из крупнейших в мире импортеров золота, за 10 месяцев спрос страны на этот металл вырос на 16,5%, до 50,7 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками были ОАЭ (15,3 миллиарда) и Швейцария (13,5 миллиарда).
Рост цен на золото с февраля 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
11:51
 
