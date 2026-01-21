Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота растет благодаря напряженности на международной арене - 21.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота растет благодаря напряженности на международной арене
2026-01-21T20:12+0300
2026-01-21T20:12+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в среду сильно растёт и достигла очередного рекорда, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.25 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 56,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,19%, до 4 822,4 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 4 890,35 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 2,25% - до 92,505 доллара за унцию, но во вторник котировки металла поднимались до нового рекорда в 95,77 доллара. Аналитики обращают внимание на реакцию рынков на напряжённость на мировой арене, к которой в последние дни присовокупились и новые угрозы президента США Дональда Трампа. Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до покупки Гренландии Соединенными Штатами. "Есть некоторый страх упустить эту возможность, и я думаю, что, учитывая ситуацию в мире, сейчас сложились идеальные условия для роста цен на золото и серебро", - заявил агентству Рейтер старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн (Bob Haberkorn).
20:12 21.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в среду сильно растёт и достигла очередного рекорда, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.25 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 56,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,19%, до 4 822,4 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 4 890,35 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 2,25% - до 92,505 доллара за унцию, но во вторник котировки металла поднимались до нового рекорда в 95,77 доллара.
Аналитики обращают внимание на реакцию рынков на напряжённость на мировой арене, к которой в последние дни присовокупились и новые угрозы президента США Дональда Трампа.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до покупки Гренландии Соединенными Штатами.
"Есть некоторый страх упустить эту возможность, и я думаю, что, учитывая ситуацию в мире, сейчас сложились идеальные условия для роста цен на золото и серебро", - заявил агентству Рейтер старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн (Bob Haberkorn).
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Рост цен на золото с февраля 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
