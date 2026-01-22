https://1prime.ru/20260122/abbas-866791947.html

Аббас назвал Россию большим другом Палестины

Аббас назвал Россию большим другом Палестины - 22.01.2026, ПРАЙМ

Аббас назвал Россию большим другом Палестины

Глава палестинского государства Махмуд Аббас назвал Россию большим другом Палестины. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T14:39+0300

2026-01-22T14:39+0300

2026-01-22T14:39+0300

россия

общество

палестина

газа

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866789972_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f1fd79e1d817a246c5773ebd79e3a59.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава палестинского государства Махмуд Аббас назвал Россию большим другом Палестины. Президент Палестины находится в РФ с рабочим визитом с 21 по 23 января. "Большое спасибо, господин президент, за эту возможность, за то, что принимаете нас в Москве, мы как друзья России и российского народа - уже более 50 лет нас связывает крепкая дружба, которая развивается все эти годы и двигается по правильному пути. Россия для нас - большой друг, на которого мы во многом опираемся: во всех сферах", - сказал Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа. Путин накануне также сообщил, что планирует обсудить с президентом Палестины вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе.

палестина

газа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , палестина, газа, рф, владимир путин