Аббас назвал Россию большим другом Палестины - 22.01.2026, ПРАЙМ
Аббас назвал Россию большим другом Палестины
Аббас назвал Россию большим другом Палестины - 22.01.2026, ПРАЙМ
Аббас назвал Россию большим другом Палестины
Глава палестинского государства Махмуд Аббас назвал Россию большим другом Палестины. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T14:39+0300
2026-01-22T14:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866789972_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f1fd79e1d817a246c5773ebd79e3a59.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава палестинского государства Махмуд Аббас назвал Россию большим другом Палестины. Президент Палестины находится в РФ с рабочим визитом с 21 по 23 января. "Большое спасибо, господин президент, за эту возможность, за то, что принимаете нас в Москве, мы как друзья России и российского народа - уже более 50 лет нас связывает крепкая дружба, которая развивается все эти годы и двигается по правильному пути. Россия для нас - большой друг, на которого мы во многом опираемся: во всех сферах", - сказал Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа. Путин накануне также сообщил, что планирует обсудить с президентом Палестины вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе.
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866789972_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_ed4bc5b440f5ca875365107ec3094cd8.jpg
1920
1920
true
14:39 22.01.2026
 
Аббас назвал Россию большим другом Палестины

Аббас назвал Россию большим другом, на которого полагается Палестина

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава палестинского государства Махмуд Аббас назвал Россию большим другом Палестины.
Президент Палестины находится в РФ с рабочим визитом с 21 по 23 января.
"Большое спасибо, господин президент, за эту возможность, за то, что принимаете нас в Москве, мы как друзья России и российского народа - уже более 50 лет нас связывает крепкая дружба, которая развивается все эти годы и двигается по правильному пути. Россия для нас - большой друг, на которого мы во многом опираемся: во всех сферах", - сказал Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа.
Путин накануне также сообщил, что планирует обсудить с президентом Палестины вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе.
 
