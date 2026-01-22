Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Группа "Аэрофлот" станет первым авиаперевозчиком по биометрии в России
Группа "Аэрофлот" станет первым авиаперевозчиком по биометрии в России
2026-01-22T20:01+0300
2026-01-22T20:01+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" первой в России начнет применять биометрию при посадке на борт, технологию можно будет протестировать на рейсах программы "Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом с 1 июня, сообщили в авиакомпании. "Первым перевозчиком по биометрии в России выступит группа "Аэрофлот". Протестировать технологию можно будет начиная с 1 июня на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом в рамках программы "Шаттл", - говорится в сообщении. Ранее в четверг представитель аэропорта "Шереметьево" сообщил, что запуск пилотного проекта по биометрии планируется с 1 июня 2026 года на рейсах по маршруту "Шереметьево" (Москва) - "Пулково" (Санкт-Петербург) - "Шереметьево" (Москва). В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко отмечали, что использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт - по паспорту или по биометрии. В декабре 2025 года в "Пулково" в закрытом режиме был успешно протестирован сервис посадки на самолет "Мигом". Испытания стартовали летом 2025 года.
20:01 22.01.2026
 
Группа "Аэрофлот" станет первым авиаперевозчиком по биометрии в России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" первой в России начнет применять биометрию при посадке на борт, технологию можно будет протестировать на рейсах программы "Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом с 1 июня, сообщили в авиакомпании.
"Первым перевозчиком по биометрии в России выступит группа "Аэрофлот". Протестировать технологию можно будет начиная с 1 июня на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом в рамках программы "Шаттл", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг представитель аэропорта "Шереметьево" сообщил, что запуск пилотного проекта по биометрии планируется с 1 июня 2026 года на рейсах по маршруту "Шереметьево" (Москва) - "Пулково" (Санкт-Петербург) - "Шереметьево" (Москва).
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко отмечали, что использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт - по паспорту или по биометрии.
В декабре 2025 года в "Пулково" в закрытом режиме был успешно протестирован сервис посадки на самолет "Мигом". Испытания стартовали летом 2025 года.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Чаты
Заголовок открываемого материала