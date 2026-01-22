Группа "Аэрофлот" станет первым авиаперевозчиком по биометрии в России

https://1prime.ru/20260122/aeroflot-866801702.html

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" первой в России начнет применять биометрию при посадке на борт, технологию можно будет протестировать на рейсах программы "Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом с 1 июня, сообщили в авиакомпании. "Первым перевозчиком по биометрии в России выступит группа "Аэрофлот". Протестировать технологию можно будет начиная с 1 июня на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом в рамках программы "Шаттл", - говорится в сообщении. Ранее в четверг представитель аэропорта "Шереметьево" сообщил, что запуск пилотного проекта по биометрии планируется с 1 июня 2026 года на рейсах по маршруту "Шереметьево" (Москва) - "Пулково" (Санкт-Петербург) - "Шереметьево" (Москва). В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко отмечали, что использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт - по паспорту или по биометрии. В декабре 2025 года в "Пулково" в закрытом режиме был успешно протестирован сервис посадки на самолет "Мигом". Испытания стартовали летом 2025 года.

