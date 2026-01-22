https://1prime.ru/20260122/akr-866775458.html

АКРА оценило уровень дефолтности на российском рынке корпоративного долга

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Общий уровень дефолтности на российском рынке корпоративного долга в 2026 году будет умеренным, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА. "Несмотря на рост рисков, связанных с неисполнением обязательств по облигационным займам и ЦФА, агентство допускает, что общий уровень дефолтности на российском рынке корпоративного долга в 2026 году будет умеренным (с сохранением доли дефолтных компаний ниже 5% от общего количества эмитентов)", - считают аналитики агентства. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банком России позитивно отразится на финансовом положении эмитентов публичного долга, предоставляя возможность компаниям рефинансировать займы по более низким ставкам, которые будут являться самыми низкими ставками для корпоративных заемщиков за последние два года. Кроме того, снижение стоимости заемного финансирования в целом будет способствовать ускорению экономического роста и улучшению финансовых результатов компаний, говорится в обзоре. В 2025 году на российском рынке корпоративного долга дефолты допустили 23 компании (против десяти в 2024 году), при этом шесть из них - это исключительно эмитенты ЦФА. Все компании, по обязательствам которых произошли дефолты, относились к эмитентам сегмента высокодоходных облигаций (рейтинг на уровне BBB и ниже, присвоенный одним из четырех кредитных рейтинговых агентств, внесенных в реестр Банка России) или не имели кредитных рейтингов, отмечают в АКРА. Совокупный объем находящихся в обращении корпоративных облигаций эмитентов, допустивших дефолты в 2025 году, составил около 46 миллиардов рублей, а эмитентов ЦФА - 3 миллиарда рублей. "В условиях высоких процентных ставок, замедления экономического роста и сложностей с осуществлением внешнеэкономической деятельности риски дефолтов в сегменте российского корпоративного долга остаются повышенными. Однако общий уровень дефолтности на протяжении последних лет был достаточно низким, а рынок корпоративного долга обеспечивал высокую доходность, в целом компенсируя риски инвестирования", - говорится в обзоре. Совокупный объем предстоящих погашений корпоративных облигаций и ЦФА на 2026 год составляет порядка 4,9 триллиона рублей (без учета погашений по офертам), что на 40% превышает плановый показатель в начале прошлого года. Значительная часть погашений (около 1,8 триллиона рублей, или 36% годового объема) традиционно приходится на четвертый квартал. АКРА ожидает, что по мере смягчения денежно-кредитной политики эмитенты будут активнее размещать новые выпуски облигаций (особенно во второй половине года, учитывая большую потребность в рефинансировании). При этом опережающее снижение доходностей по низкорисковым финансовым инструментам обеспечит дополнительный переток ликвидности на рынок корпоративного долга.

