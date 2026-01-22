Рынок акций закрыл торги четверга почти нулевой динамикой

https://1prime.ru/20260122/aktsii-866804112.html

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию четверга продемонстрировал повышенную волатильность, однако закрыл торги почти нулевой динамикой на фоне сложной геополитической ситуации, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,09% - до 2768,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,31% - до 1178,87 пункта, долларовый РТС – на 1,85%, до 1146,77 пункта. Валютные индексы выросли на фоне ощутимого укрепления рубля к юаню и доллару. Индекс Мосбиржи максимально подскакивал в течение сессии до 2790,1 пункта – максимума с 29 декабря прошлого года. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой динамика индекса существенно не меняется. Волатильность Российский рынок акций в четверг продолжал отыгрывать геополитические факторы, совершая широкие колебания. "Индекс Мосбиржи в итоге показал околонулевую динамику к закрытию основных торгов 21 января. Новости о продолжении переговорного процесса между Россией и США поддерживали российский рынок в течение недели, однако в преддверии скорых переговоров между представителями США с президентом РФ Владимиром Путиным новостной фон стал напряженнее из-за действий Франции и Германии" - комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Мосэнерго" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,7%), ВК (+1,3%), "Полюса" (+0,8%). Подешевели бумаги "Новатэка" (-2,3%), ПИКа (-1,2%), НЛМК (-1%), ММК (-0,9%). Стоимость нефти к 19.41 мск падала на 1,8% - до 64,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,4 пункта. Прогнозы Индекс Мосбиржи вплотную приближался к линии сопротивления 2800 пунктов, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Геополитика и надежды на согласование мирного плана по Украине сейчас преобладают в фокусе внимания инвесторов. На этом фоне вчерашние данные по инфляции не оказали сильного негативного влияния на рынок. Тем не менее, Росстат фиксирует продолжение роста потребительских цен с начала года. Это может ограничить Центробанк в треке на смягчение ДКП на февральском заседании", - говорит он. В пятницу на российском рынке акций может сохраниться повышенная волатильность по мере того, как инвесторы будут отыгрывать геополитические новости, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Риски повторного ухода индекса Мосбиржи к 2750 пунктам пока все же сохраняются", - добавил он.

