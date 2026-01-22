https://1prime.ru/20260122/atr-866784213.html
Фондовые индексы АТР в основном растут вслед за американскими рынками
2026-01-22T08:18+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут вслед за биржами на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.08 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опускается на 0,14%, до 4 111,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - растёт на 0,15%, до 2 698,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижается на 0,02%, до 26 558,5 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,77%, до 8 850,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,17%, до 53 917,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,68%, до 4 992,54 пункта. Азиатские инвесторы оценивают позитивные настроения на американских биржах. По итогам среды технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, поднялся на 1,18%, индексы Dow Jones и S&P 500 также сильно выросли - на 1,21% и 1,16% соответственно. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Ранее Трамп анонсировал пошлину в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до покупки Гренландии Соединенными Штатами.
