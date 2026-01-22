https://1prime.ru/20260122/avtomobil-866783802.html

На "Авто.ру" рассказали о снижении средней стоимости авто с пробегом

2026-01-22T08:14+0300

бизнес

россия

сша

китай

иркутская область

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет на платформе "Авто.ру" по итогам прошлого года снизилась на 5,5% и составила 1,89 миллиона рублей, говорится в исследовании сервиса "Авто.ру Оценка", которое есть в распоряжении РИА Новости. "За прошедшие 12 месяцев средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет снизилась на 5,5%, или почти на 150 тысяч рублей, и достигла 1,89 миллиона рублей, определили эксперты "Авто.ру Оценка" после изучения объявлений, опубликованных в 2025 году", - сообщили в сервисе. Отмечается, что средняя стоимость подержанных иномарок, за исключением машин из США и Китая, снизилась на 10% и составила 2,17 миллиона рублей. Китайские же авто потеряли 8% цены и стоили в среднем 2 миллиона рублей. "Средняя цена машины российского производителя с января по декабрь 2025 года потеряла 5%, опустившись до 686 тысяч рублей – это минимальный уровень с октября 2023 года", - отмечают аналитики. Лидером по снижению средней стоимости автомобиля с пробегом стала Иркутская область (минус 21%; 1,84 миллиона рублей). В первую тройку вошли также Кировская (минус 17%; 988 тысяч рублей) и Астраханская (минус 15,4%; 1,04 миллиона рублей) области. Для всех моделей с пробегом, которые по итогам года попали в десятку лидеров, цена снизилась на 13 и более процентов. Лидерами стали Mercedes-Benz V-Class (минус 21%; 8,8 миллиона рублей) и Exeed LX (минус 20,4%; 1,75 миллиона), а третью позицию заняла Kia Rio четвертого поколения (минус 18%; 1,46 миллиона рублей).

