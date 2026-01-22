https://1prime.ru/20260122/banki-866778028.html
Российские банки зафиксировали рекордный объем выдачи ипотеки
2026-01-22T02:38+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российские банки в декабре 2025 года зафиксировали рекордный объем выдач ипотеки за последние годы, такую динамику связывают со стремлением россиян оформить кредит до вступления в силу изменений в программе семейной ипотеки, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
"В декабре 2025 года мы зафиксировали максимальный спрос на ипотеку за последние 10 лет - 618 миллиардов рублей, что почти в пять раз больше показателей декабря 2024 года. По итогам декабря 2025 года почти 76% от всего объёма выдач пришлось на "Семейную ипотеку", но рекордных показателей достиг и спрос на базовую ипотеку - 110 миллиардов рублей", - сообщили в прес-службе "Сбера".
Там добавили, что в январе спрос на ипотеку традиционно самый невысокий, что объясняется длинными каникулами. "Тем не менее, только за первую рабочую неделю банк уже выдал ипотечных кредитов на сумму более 50 миллиардов рублей", - уточнили там.
"Декабрь, действительно, стал рекордным по продажам новых квартир за последние годы: по рынку было выдано кредитов на сумму более 800 миллиардов рублей, что стало одним из пиковых значений в истории ипотеки. Высокая активность сохраняется и в январе", - сообщил руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов.
По его словам, в кредитной организации ожидают более сдержанную динамику в феврале, поскольку с 1 февраля вступают в силу новые требования по семейной ипотеке. Объем выдачи семейной ипотеки в декабре 2025 года на 14,5% превысил показатель аналогичного периода 2024 года. "Люди стараются оформить покупку недвижимости на действующих условиях - значительная часть планируемого спроса реализуется заранее, в декабре и январе", - уточнил он.
В пресс-службе Т-Банка отметили, что фиксировали увеличение объема выдач в декабре и этот месяц стал рекордным по объему за 2025 год, в конце года практически всегда наблюдается сезонное увеличение спроса. "Дополнительно спрос стимулировался снижением ключевой ставки во второй половине года и новостным фоном вокруг изменения условий семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года, со ссылкой на представителя", - добавили там.
Зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков сообщил, что в декабре 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов в кредитной организации был на 32% больше, чем в ноябре 2025 года и в семь раз больше, чем в декабре 2024 года. В пресс-службе банка "Новиком" также отметили, что в кредитной организации был повышенный спрос на ипотечные кредиты в декабре 2025 года. Объем выдачи семейной ипотеки в декабре 2025 года на 14,5% превысил показатель аналогичного периода 2024 года.
"Объем ипотечных выдач в декабре 2025 года, действительно, увеличился по сравнению с предыдущими месяцами. В декабре 2025 года объем ипотечных кредитов составил 9,720 миллиарда рублей, что в два раза превышает объемы прошлого года", - сообщили в пресс-служба банка "Санкт-Петербург".
Директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ сообщила, что со второго полугодия 2025 года в ПСБ отмечается плавный прирост ипотечных выдач, что в первую очередь обусловлено снижением ставок. В декабре объем выданных ипотечных кредитов вырос на 11% относительно ноября, количество кредитов увеличилось на 7%.
В "Абсолют банке" спрос на ипотеку на фоне новостей о внесение изменений в условия семейной ипотеки вырос уже в ноябре и в декабре достиг пика. По сравнению с ноябрем объем и количество выдач кредитов по госпрограмме выросли на 70%. По сравнению с декабрем прошлого года объем кредитования увеличился в 2,7 раза.
