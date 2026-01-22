Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Blue Origin Безоса запустит конкурента Starlink - 22.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260122/bezos-866785582.html
Blue Origin Безоса запустит конкурента Starlink
Blue Origin Безоса запустит конкурента Starlink - 22.01.2026, ПРАЙМ
Blue Origin Безоса запустит конкурента Starlink
Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, объявила о плане создания примерно через два года сети спутниковой связи,... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T09:44+0300
2026-01-22T09:44+0300
технологии
джефф безос
starlink
amazon
blue origin
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/57/828325788_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_f0d384f20803c1041efdc9786c787d43.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, объявила о плане создания примерно через два года сети спутниковой связи, которая будет конкурировать с известной сетью Starlink, следует из релиза компании. Starlink - спутниковая сеть компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сеть Starlink насчитывает более 6750 спутников. "Blue Origin сегодня объявила о запуске Tera Wave, сети спутниковой связи... Эта сеть будет обслуживать десятки тысяч предприятий, центров обработки данных и государственных учреждений, которым требуется надежная связь для выполнения критически важных операций", - говорится в релизе. Сеть рассчитана на передачу данных со скоростью до 6 терабитов в секунду в любой точке планеты и состоит из 5408 спутников, расположенных на низкой и средней околоземной орбите, указывает компания. Развертывание сети начнется в четвертом квартале 2027 года, говорится в пресс-релизе.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/57/828325788_120:0:1879:1319_1920x0_80_0_0_daaac9ef8f9c0d17db5d39cf0f8f18fd.jpg
1920
1920
true
технологии, джефф безос, starlink, amazon, blue origin
Технологии, Джефф Безос, Starlink, Amazon, Blue Origin
09:44 22.01.2026
 
Blue Origin Безоса запустит конкурента Starlink

Blue Origin Безоса запустит спутниковую связь, которая будет конкурировать со Starlink

© AFP / Manjunath Kiran Джефф Безос
Джефф Безос - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Джефф Безос. Архивное фото
© AFP / Manjunath Kiran
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, объявила о плане создания примерно через два года сети спутниковой связи, которая будет конкурировать с известной сетью Starlink, следует из релиза компании.
Starlink - спутниковая сеть компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сеть Starlink насчитывает более 6750 спутников.
"Blue Origin сегодня объявила о запуске Tera Wave, сети спутниковой связи... Эта сеть будет обслуживать десятки тысяч предприятий, центров обработки данных и государственных учреждений, которым требуется надежная связь для выполнения критически важных операций", - говорится в релизе.
Сеть рассчитана на передачу данных со скоростью до 6 терабитов в секунду в любой точке планеты и состоит из 5408 спутников, расположенных на низкой и средней околоземной орбите, указывает компания.
Развертывание сети начнется в четвертом квартале 2027 года, говорится в пресс-релизе.
 
ТехнологииДжефф БезосStarlinkAmazonBlue Origin
 
 
