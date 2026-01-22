https://1prime.ru/20260122/bezos-866785582.html
Blue Origin Безоса запустит конкурента Starlink
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, объявила о плане создания примерно через два года сети спутниковой связи, которая будет конкурировать с известной сетью Starlink, следует из релиза компании. Starlink - спутниковая сеть компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сеть Starlink насчитывает более 6750 спутников. "Blue Origin сегодня объявила о запуске Tera Wave, сети спутниковой связи... Эта сеть будет обслуживать десятки тысяч предприятий, центров обработки данных и государственных учреждений, которым требуется надежная связь для выполнения критически важных операций", - говорится в релизе. Сеть рассчитана на передачу данных со скоростью до 6 терабитов в секунду в любой точке планеты и состоит из 5408 спутников, расположенных на низкой и средней околоземной орбите, указывает компания. Развертывание сети начнется в четвертом квартале 2027 года, говорится в пресс-релизе.
