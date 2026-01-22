https://1prime.ru/20260122/birzha-866802134.html
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.25 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,55% - до 49 345,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,54%, до 23 348,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 6 897,92 пункта. Минторг США повысил оценку роста ВВП страны за третий квартал прошлого года до 4,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка показывала рост экономики страны на 4,3%. Вместе с тем доходы и расходы населения США в ноябре прошлого года выросли слабее прогнозов - на 0,3% и 0,1% в месячном выражении соответственно. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 января, также выросло меньше ожиданий - на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели, до 200 тысяч.
