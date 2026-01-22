https://1prime.ru/20260122/birzha-866802134.html

Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики

Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики - 22.01.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики

Основные фондовые индексы США растут в четверг вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T20:29+0300

2026-01-22T20:29+0300

2026-01-22T20:29+0300

рынок

индексы

сша

dow jones

минторг

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.25 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,55% - до 49 345,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,54%, до 23 348,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 6 897,92 пункта. Минторг США повысил оценку роста ВВП страны за третий квартал прошлого года до 4,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка показывала рост экономики страны на 4,3%. Вместе с тем доходы и расходы населения США в ноябре прошлого года выросли слабее прогнозов - на 0,3% и 0,1% в месячном выражении соответственно. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 января, также выросло меньше ожиданий - на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели, до 200 тысяч.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, сша, dow jones, минторг, nasdaq composite