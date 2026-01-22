Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/birzha-866802134.html
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики - 22.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики
Основные фондовые индексы США растут в четверг вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T20:29+0300
2026-01-22T20:29+0300
рынок
индексы
сша
dow jones
минторг
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.25 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,55% - до 49 345,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,54%, до 23 348,98 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,32%, до 6 897,92 пункта. Минторг США повысил оценку роста ВВП страны за третий квартал прошлого года до 4,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка показывала рост экономики страны на 4,3%. Вместе с тем доходы и расходы населения США в ноябре прошлого года выросли слабее прогнозов - на 0,3% и 0,1% в месячном выражении соответственно. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 января, также выросло меньше ожиданий - на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели, до 200 тысяч.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, сша, dow jones, минторг, nasdaq composite
Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Минторг, Nasdaq Composite
20:29 22.01.2026
 
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики

Основные фондовые индексы США растут после выхода макроэкономической статистики

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.25 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,55% - до 49 345,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,54%, до 23 348,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 6 897,92 пункта.
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны за третий квартал прошлого года до 4,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка показывала рост экономики страны на 4,3%.
Вместе с тем доходы и расходы населения США в ноябре прошлого года выросли слабее прогнозов - на 0,3% и 0,1% в месячном выражении соответственно.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 января, также выросло меньше ожиданий - на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели, до 200 тысяч.
 
РынокИндексыСШАDow JonesМинторгNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала