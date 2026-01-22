https://1prime.ru/20260122/biznes-866803148.html

Правительство продлило на год эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса

Правительство продлило на год эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Срок проведения эксперимента "Старт бизнеса онлайн" продлен на год - до 1 марта 2027 года, следует из постановления правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Эксперимент стартовал 1 марта 2024 года и включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации. Координатором является Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ. Эксперимент по реализации сервиса ранее продлевали с 1 марта 2025 года до 1 марта 2026 года. Продление срока эксперимента было необходимо для дополнительной проработки и апробации технологических решений, обеспечивающих реализацию сервиса и расширение его функционала, пояснял ранее Минфин РФ. Кроме того, выбор оператора электронного документооборота позволит обеспечить возможность электронного взаимодействия с налоговыми органами и контрагентами. Участие в эксперименте добровольное, подчеркивается в материалах. Комплексной услугой могут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.

