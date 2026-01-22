Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство продлило на год эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/biznes-866803148.html
Правительство продлило на год эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
Правительство продлило на год эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса - 22.01.2026, ПРАЙМ
Правительство продлило на год эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
Срок проведения эксперимента "Старт бизнеса онлайн" продлен на год - до 1 марта 2027 года, следует из постановления правительства РФ, размещенного на портале... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T20:20+0300
2026-01-22T20:20+0300
бизнес
общество
рф
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045142_0:125:3194:1922_1920x0_80_0_0_52c4b96f825cf94a48f17f220561143b.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Срок проведения эксперимента "Старт бизнеса онлайн" продлен на год - до 1 марта 2027 года, следует из постановления правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Эксперимент стартовал 1 марта 2024 года и включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации. Координатором является Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ. Эксперимент по реализации сервиса ранее продлевали с 1 марта 2025 года до 1 марта 2026 года. Продление срока эксперимента было необходимо для дополнительной проработки и апробации технологических решений, обеспечивающих реализацию сервиса и расширение его функционала, пояснял ранее Минфин РФ. Кроме того, выбор оператора электронного документооборота позволит обеспечить возможность электронного взаимодействия с налоговыми органами и контрагентами. Участие в эксперименте добровольное, подчеркивается в материалах. Комплексной услугой могут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045142_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_661d2570cf40dcf500b84cf04eed12a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , рф, фнс россии
Бизнес, Общество , РФ, ФНС России
20:20 22.01.2026
 
Правительство продлило на год эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса

Правительство продлило эксперимент "Старт бизнеса онлайн" до 1 марта 2027 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Срок проведения эксперимента "Старт бизнеса онлайн" продлен на год - до 1 марта 2027 года, следует из постановления правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Эксперимент стартовал 1 марта 2024 года и включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации. Координатором является Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ.
Эксперимент по реализации сервиса ранее продлевали с 1 марта 2025 года до 1 марта 2026 года. Продление срока эксперимента было необходимо для дополнительной проработки и апробации технологических решений, обеспечивающих реализацию сервиса и расширение его функционала, пояснял ранее Минфин РФ.
Кроме того, выбор оператора электронного документооборота позволит обеспечить возможность электронного взаимодействия с налоговыми органами и контрагентами.
Участие в эксперименте добровольное, подчеркивается в материалах.
Комплексной услугой могут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.
 
БизнесОбществоРФФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала