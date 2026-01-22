https://1prime.ru/20260122/bort-866780343.html

Резервный борт Uzbekistan Airways покинул аэропорт Красноярска

Резервный борт Uzbekistan Airways покинул аэропорт Красноярска - 22.01.2026, ПРАЙМ

Резервный борт Uzbekistan Airways покинул аэропорт Красноярска

Резервный борт авиакомпании Uzbekistan Airways, чей самолет в среду совершил аварийную посадку в Красноярске по пути из Ташкента во Владивосток, покинул... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T05:12+0300

2026-01-22T05:12+0300

2026-01-22T05:12+0300

бизнес

красноярск

ташкент

владивосток

uzbekistan airways

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866780343.jpg?1769047935

КРАСНОЯРСК, 22 янв – ПРАЙМ. Резервный борт авиакомпании Uzbekistan Airways, чей самолет в среду совершил аварийную посадку в Красноярске по пути из Ташкента во Владивосток, покинул красноярский аэропорт, сообщили РИА Новости в авиагавани. "Резервный борт вылетел из аэропорта Красноярска в 7.11 (3.11 мск – ред.). Но он полетел в Ташкент, где пассажиры пройдут таможенные процедуры и оттуда уже снова полетят во Владивосток", - сказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба красноярского аэропорта сообщила, что самолет Boeing авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший рейсом Ташкент-Владивосток, совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет. Позднее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что борт временно отстранен от эксплуатации. В авиакомпании сообщили РИА Новости, что резервный борт вылетел из Ташкента в Красноярск в среду вечером, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения. В четверг в пресс-службе авиакомпании сообщили, что в соответствии с Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами, выполнение рейса по первоначальному маршруту (Красноярск – Владивосток) оказалось невозможным, в связи с чем пассажиры должны улететь обратно в Ташкент.

красноярск

ташкент

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, красноярск, ташкент, владивосток, uzbekistan airways