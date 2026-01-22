Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Устав Совета мира в Давосе подписали 18 стран - 22.01.2026, ПРАЙМ
Устав Совета мира в Давосе подписали 18 стран
Устав сформированного США "Совета мира" по Газе в Давосе подписали 18 стран, следует из трансляции мероприятия. | 22.01.2026, ПРАЙМ
ДАВОС, 22 янв - ПРАЙМ. Устав сформированного США "Совета мира" по Газе в Давосе подписали 18 стран, следует из трансляции мероприятия. Устав помимо США 22 января подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.
14:40 22.01.2026
 
ДАВОС, 22 янв - ПРАЙМ. Устав сформированного США "Совета мира" по Газе в Давосе подписали 18 стран, следует из трансляции мероприятия.
Устав помимо США 22 января подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.
 
