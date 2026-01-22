https://1prime.ru/20260122/davos-866792117.html
Устав Совета мира в Давосе подписали 18 стран
Устав Совета мира в Давосе подписали 18 стран - 22.01.2026, ПРАЙМ
Устав Совета мира в Давосе подписали 18 стран
Устав сформированного США "Совета мира" по Газе в Давосе подписали 18 стран, следует из трансляции мероприятия. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T14:40+0300
2026-01-22T14:40+0300
2026-01-22T14:40+0300
сша
газа
армения
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866791647_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_17d5f8ccff6ee419c975219e43f0a7ad.jpg
ДАВОС, 22 янв - ПРАЙМ. Устав сформированного США "Совета мира" по Газе в Давосе подписали 18 стран, следует из трансляции мероприятия. Устав помимо США 22 января подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.
сша
газа
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866791647_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_75c6f03c440c96141645ba06abe5dbaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, газа, армения
Устав Совета мира в Давосе подписали 18 стран
Устав сформированного США Совета мира в Давосе подписали 18 стран