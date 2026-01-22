Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Черный" сценарий для рубля: что случится с курсом уже скоро - 22.01.2026
"Черный" сценарий для рубля: что случится с курсом уже скоро
"Черный" сценарий для рубля: что случится с курсом уже скоро - 22.01.2026, ПРАЙМ
"Черный" сценарий для рубля: что случится с курсом уже скоро
Сценарий с повышением доллара до отметки 100 рублей заложен на текущий год рядом крупных российских банков и инвесткомпаний. Он может реализоваться при... | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Сценарий с повышением доллара до отметки 100 рублей заложен на текущий год рядом крупных российских банков и инвесткомпаний. Он может реализоваться при совокупности негативных факторов: снижении ключевой ставки ЦБ до 12% и при падении нефти Brent ниже 60 долларов за баррель, а также на фоне негатива в геополитике и экономике. Совокупность этих факторов может привести к росту волатильности рубля."Черным" сценарий повышения курса доллара к отметке 100 рублей мы не считаем. Все дело в скорости ослабления. Одно дело, когда курс USD/RUB достигает трехзначной величины за полгода, другое дело, если процесс растягивается во времени на год-полтора-два. Мы считаем, что курс доллара, который ранее уже побывал на отметке 120 рублей, обязательно к ней опять вернется – все дело только в сроках.Рост доллара до 100 рублей имеет плюсы и минусы. Для российских экспортеров это будет однозначный плюс, поскольку у них вырастет рублёвая выручка. Госбюджет тоже от этого выиграет на фоне роста налогов от экспорта. Местные производители тоже должны чувствовать себя неплохо из-за удорожания импорта и повышения конкурентоспособности своих товаров.Однако при этом в девальвации рубля есть и свои минусы. Стремительное падение курса приводит к удорожанию импортных товаров, сырья и комплектующих, что поднимает общий уровень инфляции в стране, выплаты по внешним валютным обязательствам становятся дороже. При этом страдают потребители.В такой ситуации ЦБ предпочтет контролируемое ослабление курса. Примерно это мы сейчас и видим: чтобы не провоцировать дополнительный рост инфляции в стране, Центробанк намеренно удерживает рубль на крепких позициях, предлагая на продажу растущие объемы валюты из резервов ФНБ и сохраняя ставку на высоком уровне.В перспективе 2026 года мы ожидаем ряд важных факторов, которые будут способствовать постепенному ослаблению курса рубля. В первой половине 2026 года на внутреннем валютном рынке ничего принципиально может не поменяться. Ставка ЦБ РФ может более активно пойти вниз, начиная с лета– это фактор не в пользу крепкого рубля.На стоимость нефти (Brent сейчас чуть выше 60 долларов за баррель) курс рубля давно уже перестал реагировать, поскольку приходящая в страну валюта во внутреннем контуре пока мало кому интересна, а прозрачные каналы по ее выводу за рубеж почти полностью перекрыты, при этом бюджетное правило компенсирует 2/3 волатильности цен на нефть. С 2026 года Центробанк откажется от операций "зеркалирования", которые были связаны с финансированием дефицита бюджета. Они в 2025 году составляли 4,79 миллиардов рублей в день. То есть на эту сумму предложения валюты на рынке станет меньше – это также умеренно-негативный фактор для рубля.В такой ситуации мы ожидаем, что доллар в январе может продолжить торговаться в диапазоне 78,0-80 рублей. Курс евро будет торговаться в районе 91-94 рубля, а китайский юань сохранит позиции в диапазоне 10,9-11,6 рублей.В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что средний курс доллара по 2026 году будет около 85 рублей, а прогноз на конец года по USD/RUB - район 92 рублей. При негативном сценарии (конфронтация с Западом и усиление санкций) курс доллара может подняться к концу 2026 года в район 98-100 рублей.Автор - Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам"
05:05 22.01.2026
 
"Черный" сценарий для рубля: что случится с курсом уже скоро

Аналитик Потавин: доллар может стоить 100 рублей уже к концу этого года

Александр Потавин, аналитик ФГ Финам
Александр Потавин
аналитик ФГ "Финам"
МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Сценарий с повышением доллара до отметки 100 рублей заложен на текущий год рядом крупных российских банков и инвесткомпаний. Он может реализоваться при совокупности негативных факторов: снижении ключевой ставки ЦБ до 12% и при падении нефти Brent ниже 60 долларов за баррель, а также на фоне негатива в геополитике и экономике. Совокупность этих факторов может привести к росту волатильности рубля.
"Черным" сценарий повышения курса доллара к отметке 100 рублей мы не считаем. Все дело в скорости ослабления. Одно дело, когда курс USD/RUB достигает трехзначной величины за полгода, другое дело, если процесс растягивается во времени на год-полтора-два. Мы считаем, что курс доллара, который ранее уже побывал на отметке 120 рублей, обязательно к ней опять вернется – все дело только в сроках.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
"Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
19 января, 07:07
Рост доллара до 100 рублей имеет плюсы и минусы. Для российских экспортеров это будет однозначный плюс, поскольку у них вырастет рублёвая выручка. Госбюджет тоже от этого выиграет на фоне роста налогов от экспорта. Местные производители тоже должны чувствовать себя неплохо из-за удорожания импорта и повышения конкурентоспособности своих товаров.
Однако при этом в девальвации рубля есть и свои минусы. Стремительное падение курса приводит к удорожанию импортных товаров, сырья и комплектующих, что поднимает общий уровень инфляции в стране, выплаты по внешним валютным обязательствам становятся дороже. При этом страдают потребители.
В такой ситуации ЦБ предпочтет контролируемое ослабление курса. Примерно это мы сейчас и видим: чтобы не провоцировать дополнительный рост инфляции в стране, Центробанк намеренно удерживает рубль на крепких позициях, предлагая на продажу растущие объемы валюты из резервов ФНБ и сохраняя ставку на высоком уровне.
В перспективе 2026 года мы ожидаем ряд важных факторов, которые будут способствовать постепенному ослаблению курса рубля. В первой половине 2026 года на внутреннем валютном рынке ничего принципиально может не поменяться. Ставка ЦБ РФ может более активно пойти вниз, начиная с лета– это фактор не в пользу крепкого рубля.
На стоимость нефти (Brent сейчас чуть выше 60 долларов за баррель) курс рубля давно уже перестал реагировать, поскольку приходящая в страну валюта во внутреннем контуре пока мало кому интересна, а прозрачные каналы по ее выводу за рубеж почти полностью перекрыты, при этом бюджетное правило компенсирует 2/3 волатильности цен на нефть. С 2026 года Центробанк откажется от операций "зеркалирования", которые были связаны с финансированием дефицита бюджета. Они в 2025 году составляли 4,79 миллиардов рублей в день. То есть на эту сумму предложения валюты на рынке станет меньше – это также умеренно-негативный фактор для рубля.
В такой ситуации мы ожидаем, что доллар в январе может продолжить торговаться в диапазоне 78,0-80 рублей. Курс евро будет торговаться в районе 91-94 рубля, а китайский юань сохранит позиции в диапазоне 10,9-11,6 рублей.
В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что средний курс доллара по 2026 году будет около 85 рублей, а прогноз на конец года по USD/RUB - район 92 рублей. При негативном сценарии (конфронтация с Западом и усиление санкций) курс доллара может подняться к концу 2026 года в район 98-100 рублей.
Автор - Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам"

Рынок, ЗАПАД, ФНБ, Курсы валют, рубль, Мнения аналитиков
 
 
Заголовок открываемого материала