https://1prime.ru/20260122/dollar-866670207.html

"Черный" сценарий для рубля: что случится с курсом уже скоро

"Черный" сценарий для рубля: что случится с курсом уже скоро - 22.01.2026, ПРАЙМ

"Черный" сценарий для рубля: что случится с курсом уже скоро

Сценарий с повышением доллара до отметки 100 рублей заложен на текущий год рядом крупных российских банков и инвесткомпаний. Он может реализоваться при... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T05:05+0300

2026-01-22T05:05+0300

2026-01-22T05:05+0300

рынок

запад

фнб

курсы валют

рубль

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f13d48f4ad4acea6eebe0e6c8caca83b.jpg

МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Сценарий с повышением доллара до отметки 100 рублей заложен на текущий год рядом крупных российских банков и инвесткомпаний. Он может реализоваться при совокупности негативных факторов: снижении ключевой ставки ЦБ до 12% и при падении нефти Brent ниже 60 долларов за баррель, а также на фоне негатива в геополитике и экономике. Совокупность этих факторов может привести к росту волатильности рубля."Черным" сценарий повышения курса доллара к отметке 100 рублей мы не считаем. Все дело в скорости ослабления. Одно дело, когда курс USD/RUB достигает трехзначной величины за полгода, другое дело, если процесс растягивается во времени на год-полтора-два. Мы считаем, что курс доллара, который ранее уже побывал на отметке 120 рублей, обязательно к ней опять вернется – все дело только в сроках.Рост доллара до 100 рублей имеет плюсы и минусы. Для российских экспортеров это будет однозначный плюс, поскольку у них вырастет рублёвая выручка. Госбюджет тоже от этого выиграет на фоне роста налогов от экспорта. Местные производители тоже должны чувствовать себя неплохо из-за удорожания импорта и повышения конкурентоспособности своих товаров.Однако при этом в девальвации рубля есть и свои минусы. Стремительное падение курса приводит к удорожанию импортных товаров, сырья и комплектующих, что поднимает общий уровень инфляции в стране, выплаты по внешним валютным обязательствам становятся дороже. При этом страдают потребители.В такой ситуации ЦБ предпочтет контролируемое ослабление курса. Примерно это мы сейчас и видим: чтобы не провоцировать дополнительный рост инфляции в стране, Центробанк намеренно удерживает рубль на крепких позициях, предлагая на продажу растущие объемы валюты из резервов ФНБ и сохраняя ставку на высоком уровне.В перспективе 2026 года мы ожидаем ряд важных факторов, которые будут способствовать постепенному ослаблению курса рубля. В первой половине 2026 года на внутреннем валютном рынке ничего принципиально может не поменяться. Ставка ЦБ РФ может более активно пойти вниз, начиная с лета– это фактор не в пользу крепкого рубля.На стоимость нефти (Brent сейчас чуть выше 60 долларов за баррель) курс рубля давно уже перестал реагировать, поскольку приходящая в страну валюта во внутреннем контуре пока мало кому интересна, а прозрачные каналы по ее выводу за рубеж почти полностью перекрыты, при этом бюджетное правило компенсирует 2/3 волатильности цен на нефть. С 2026 года Центробанк откажется от операций "зеркалирования", которые были связаны с финансированием дефицита бюджета. Они в 2025 году составляли 4,79 миллиардов рублей в день. То есть на эту сумму предложения валюты на рынке станет меньше – это также умеренно-негативный фактор для рубля.В такой ситуации мы ожидаем, что доллар в январе может продолжить торговаться в диапазоне 78,0-80 рублей. Курс евро будет торговаться в районе 91-94 рубля, а китайский юань сохранит позиции в диапазоне 10,9-11,6 рублей.В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что средний курс доллара по 2026 году будет около 85 рублей, а прогноз на конец года по USD/RUB - район 92 рублей. При негативном сценарии (конфронтация с Западом и усиление санкций) курс доллара может подняться к концу 2026 года в район 98-100 рублей.Автор - Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам"

https://1prime.ru/20260119/dollar-866585523.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Александр Потавин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863760688_0:401:1600:2001_100x100_80_0_0_d1b557a163d9e262c7620b20d9a56e08.jpg

Александр Потавин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863760688_0:401:1600:2001_100x100_80_0_0_d1b557a163d9e262c7620b20d9a56e08.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Потавин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863760688_0:401:1600:2001_100x100_80_0_0_d1b557a163d9e262c7620b20d9a56e08.jpg

рынок, запад, фнб, курсы валют, рубль, мнения аналитиков