22.01.2026
https://1prime.ru/20260122/dollar-866783949.html
Доля доллара в мировой торговле снизилась до исторического минимума
22.01.2026
Доля доллара в мировой торговле снизилась до исторического минимума
Доля доллара в мировых торговых расчетах через SWIFT впервые в современной истории опустилась до рекордно низких 79,53%, говорится в расчетах межбанковской... | 22.01.2026
2026-01-22T08:15+0300
2026-01-22T08:15+0300
рынок
мировая экономика
swift
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Доля доллара в мировых торговых расчетах через SWIFT впервые в современной истории опустилась до рекордно низких 79,53%, говорится в расчетах межбанковской системы. Использование доллара в мировой торговле составило менее 80% впервые в июле, затем в октябре, а теперь и в декабре - традиционно "высоком сезоне" для мировой торговли. В конце года доля "американца" в глобальных торговых расчетах составила минимальные за все время 79,53% (81,89% годом ранее). А еще пять лет назад она была 86,5%. Главным бенефициаром этого сокращения стал юань, доля которого за год выросла до 8,3% с 5,98%. А за пять лет она и вовсе подскочила вчетверо. При этом евро, третья основная валюта в мировых торговых расчетах, значительных успехов не показало: за год его доля подросла на 0,2 процентного пункта, а за пять лет, наоборот, сократилась на 0,1 процентного пункта. В декабре она составила 6,73%. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
2026
ru-RU
рынок, мировая экономика, swift
Рынок, Мировая экономика, SWIFT
08:15 22.01.2026
 
Доля доллара в мировой торговле снизилась до исторического минимума

Доля доллара в мировых торговых расчетах через SWIFT опустилась до рекордно низких 79,53%

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Доля доллара в мировых торговых расчетах через SWIFT впервые в современной истории опустилась до рекордно низких 79,53%, говорится в расчетах межбанковской системы.
Использование доллара в мировой торговле составило менее 80% впервые в июле, затем в октябре, а теперь и в декабре - традиционно "высоком сезоне" для мировой торговли. В конце года доля "американца" в глобальных торговых расчетах составила минимальные за все время 79,53% (81,89% годом ранее). А еще пять лет назад она была 86,5%.
Главным бенефициаром этого сокращения стал юань, доля которого за год выросла до 8,3% с 5,98%. А за пять лет она и вовсе подскочила вчетверо.
При этом евро, третья основная валюта в мировых торговых расчетах, значительных успехов не показало: за год его доля подросла на 0,2 процентного пункта, а за пять лет, наоборот, сократилась на 0,1 процентного пункта. В декабре она составила 6,73%.
Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
 
РынокМировая экономикаSWIFT
 
 
