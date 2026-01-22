https://1prime.ru/20260122/dollar-866783949.html

Доля доллара в мировой торговле снизилась до исторического минимума

Доля доллара в мировой торговле снизилась до исторического минимума - 22.01.2026, ПРАЙМ

Доля доллара в мировой торговле снизилась до исторического минимума

Доля доллара в мировых торговых расчетах через SWIFT впервые в современной истории опустилась до рекордно низких 79,53%, говорится в расчетах межбанковской... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T08:15+0300

2026-01-22T08:15+0300

2026-01-22T08:15+0300

рынок

мировая экономика

swift

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Доля доллара в мировых торговых расчетах через SWIFT впервые в современной истории опустилась до рекордно низких 79,53%, говорится в расчетах межбанковской системы. Использование доллара в мировой торговле составило менее 80% впервые в июле, затем в октябре, а теперь и в декабре - традиционно "высоком сезоне" для мировой торговли. В конце года доля "американца" в глобальных торговых расчетах составила минимальные за все время 79,53% (81,89% годом ранее). А еще пять лет назад она была 86,5%. Главным бенефициаром этого сокращения стал юань, доля которого за год выросла до 8,3% с 5,98%. А за пять лет она и вовсе подскочила вчетверо. При этом евро, третья основная валюта в мировых торговых расчетах, значительных успехов не показало: за год его доля подросла на 0,2 процентного пункта, а за пять лет, наоборот, сократилась на 0,1 процентного пункта. В декабре она составила 6,73%. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика, swift