https://1prime.ru/20260122/dollar-866784899.html
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT достигла рекорда
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT достигла рекорда - 22.01.2026, ПРАЙМ
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT достигла рекорда
Доля доллара в международных расчетах через систему межбанковских платежей SWIFT достигла в декабре рекордного уровня, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T08:50+0300
2026-01-22T08:50+0300
2026-01-22T08:50+0300
swift
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dcb77b14ae0a8ce179d7b0f17e104e3.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах через систему межбанковских платежей SWIFT достигла в декабре рекордного уровня, выяснило РИА Новости, изучив данные системы. По итогам декабря на долларовые расчеты пришлось 50,49% мировых платежей. Таким образом, за год доля американской валюты увеличилась на 0,32 процентного пункта, обновив предыдущий рекорд в 50,17%. Одновременно с этим другие валюты стали использовать в международных расчетах реже. Так, доля, евро, традиционно занимающего второе место в SWIFT, составила в декабре 21,9%, сократившись на 0,8 процентного пункта за год. Британский фунт использовался в 6,73% случаев, и таким образом сократился на 0,18 процентного пункта к началу года. Иена просела к концу года до 3,42% (на 0,28 процентного пункта), а канадский доллар, наоборот, укрепился, - до 3,44% (плюс 0,81 процентного пункта). Что касается юаня, то по итогам года он по-прежнему занимает шестое место. Доля его использования в мировых расчетах сократилась до 2,73%, на 1,06 процентного пункта. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c83203d76c701e44707f78be6abfa268.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
swift, рынок
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT достигла рекорда
Доля доллара в международных расчетах через SWIFT достигла в декабре рекордного уровня
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах через систему межбанковских платежей SWIFT достигла в декабре рекордного уровня, выяснило РИА Новости, изучив данные системы.
По итогам декабря на долларовые расчеты пришлось 50,49% мировых платежей. Таким образом, за год доля американской валюты увеличилась на 0,32 процентного пункта, обновив предыдущий рекорд в 50,17%.
Одновременно с этим другие валюты стали использовать в международных расчетах реже. Так, доля, евро, традиционно занимающего второе место в SWIFT
, составила в декабре 21,9%, сократившись на 0,8 процентного пункта за год.
Британский фунт использовался в 6,73% случаев, и таким образом сократился на 0,18 процентного пункта к началу года.
Иена просела к концу года до 3,42% (на 0,28 процентного пункта), а канадский доллар, наоборот, укрепился, - до 3,44% (плюс 0,81 процентного пункта).
Что касается юаня, то по итогам года он по-прежнему занимает шестое место. Доля его использования в мировых расчетах сократилась до 2,73%, на 1,06 процентного пункта.
Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).