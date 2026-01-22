https://1prime.ru/20260122/dollar-866784899.html

Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT достигла рекорда

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах через систему межбанковских платежей SWIFT достигла в декабре рекордного уровня, выяснило РИА Новости, изучив данные системы. По итогам декабря на долларовые расчеты пришлось 50,49% мировых платежей. Таким образом, за год доля американской валюты увеличилась на 0,32 процентного пункта, обновив предыдущий рекорд в 50,17%. Одновременно с этим другие валюты стали использовать в международных расчетах реже. Так, доля, евро, традиционно занимающего второе место в SWIFT, составила в декабре 21,9%, сократившись на 0,8 процентного пункта за год. Британский фунт использовался в 6,73% случаев, и таким образом сократился на 0,18 процентного пункта к началу года. Иена просела к концу года до 3,42% (на 0,28 процентного пункта), а канадский доллар, наоборот, укрепился, - до 3,44% (плюс 0,81 процентного пункта). Что касается юаня, то по итогам года он по-прежнему занимает шестое место. Доля его использования в мировых расчетах сократилась до 2,73%, на 1,06 процентного пункта. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

