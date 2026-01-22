Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.01.2026
Аналитики рассказали о смещении роли доллара в SWIFT
Аналитики рассказали о смещении роли доллара в SWIFT - 22.01.2026, ПРАЙМ
Аналитики рассказали о смещении роли доллара в SWIFT
Доля доллара в системе межбанковских платежей SWIFT увеличивается из-за того, что использование американской валюты смещается от торговли в сторону финансовых... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T14:54+0300
2026-01-22T14:54+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Доля доллара в системе межбанковских платежей SWIFT увеличивается из-за того, что использование американской валюты смещается от торговли в сторону финансовых рынков, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. По данным международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT, доля доллара в международных расчетах через эту систему достигла в декабре рекордного уровня - 50,49%. При этом доля доллара во внешнеторговых расчетах через SWIFT впервые в современной истории опустилась до 79,53%. "Происходит вывод торговли за контур SWIFT", - отметил бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев. Это происходит из-за правил регуляторов, которым следует SWIFT. Например, после того, как Евросоюз ввел ограничения для ряда российских банков, ЦБ РФ стал развивать систему передачи финансовых сообщений как альтернативный канал, объяснил он. "Ограничение доступа к международной платёжной системе SWIFT и заморозка золотовалютных резервов, то есть последствия санкций, кардинально изменили подход стран. Сами компании отказываются от использования "недружественных" денежных единиц из-за связанных с ними рисков", - добавил финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин. Но если часть внешнеторговых расчётов, особенно дедолларизованные маршруты, уходит в альтернативные каналы и коридоры, то в статистике SWIFT остаётся более финансово-рыночный и исторически долларовый "трафик", объяснил Русяев. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). А китайская система межбанковских переводов CIPS позволяет проводить операции вне SWIFT на основе валютных свопов.
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Доля доллара в системе межбанковских платежей SWIFT увеличивается из-за того, что использование американской валюты смещается от торговли в сторону финансовых рынков, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики.
По данным международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT, доля доллара в международных расчетах через эту систему достигла в декабре рекордного уровня - 50,49%. При этом доля доллара во внешнеторговых расчетах через SWIFT впервые в современной истории опустилась до 79,53%.
"Происходит вывод торговли за контур SWIFT", - отметил бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Это происходит из-за правил регуляторов, которым следует SWIFT. Например, после того, как Евросоюз ввел ограничения для ряда российских банков, ЦБ РФ стал развивать систему передачи финансовых сообщений как альтернативный канал, объяснил он.
"Ограничение доступа к международной платёжной системе SWIFT и заморозка золотовалютных резервов, то есть последствия санкций, кардинально изменили подход стран. Сами компании отказываются от использования "недружественных" денежных единиц из-за связанных с ними рисков", - добавил финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.
Но если часть внешнеторговых расчётов, особенно дедолларизованные маршруты, уходит в альтернативные каналы и коридоры, то в статистике SWIFT остаётся более финансово-рыночный и исторически долларовый "трафик", объяснил Русяев.
Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы.
Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). А китайская система межбанковских переводов CIPS позволяет проводить операции вне SWIFT на основе валютных свопов.
 
