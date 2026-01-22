Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/dollar-866801864.html
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене - 22.01.2026, ПРАЙМ
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене
Стоимость доллара снижается по отношению к евро и растет к иене в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T20:15+0300
2026-01-22T20:15+0300
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/10/832951082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bb753c513f34bd146d4249a5b72bc3e0.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и растет к иене в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1726 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1687 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 158,44 иены с уровня прошлого закрытия в 158,28 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,3% - до 98,49 пункта. В четверг инвесторы обратили внимание на данные по США. Так, ВВП страны в третьем квартале, согласно обновленной оценке, вырос на 4,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показали увеличение американской экономики на 4,3%. Также число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 200 тысяч при прогнозе показателя на уровне 212 тысяч. Кроме того, доходы американского населения в ноябре увеличились на 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,4%. В октябре показатель вырос на 0,1% к сентябрю.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/10/832951082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cab9861ab0375a02cf4ba88ceeba103.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша
Рынок, Торги, США
20:15 22.01.2026
 
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене

Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене после выхода данных по США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и растет к иене в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1726 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1687 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 158,44 иены с уровня прошлого закрытия в 158,28 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,3% - до 98,49 пункта.
В четверг инвесторы обратили внимание на данные по США. Так, ВВП страны в третьем квартале, согласно обновленной оценке, вырос на 4,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показали увеличение американской экономики на 4,3%.
Также число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 200 тысяч при прогнозе показателя на уровне 212 тысяч.
Кроме того, доходы американского населения в ноябре увеличились на 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,4%. В октябре показатель вырос на 0,1% к сентябрю.
 
РынокТоргиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала