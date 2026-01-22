https://1prime.ru/20260122/dollar-866801864.html

Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене

рынок

торги

сша

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и растет к иене в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1726 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1687 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 158,44 иены с уровня прошлого закрытия в 158,28 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,3% - до 98,49 пункта. В четверг инвесторы обратили внимание на данные по США. Так, ВВП страны в третьем квартале, согласно обновленной оценке, вырос на 4,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показали увеличение американской экономики на 4,3%. Также число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 200 тысяч при прогнозе показателя на уровне 212 тысяч. Кроме того, доходы американского населения в ноябре увеличились на 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,4%. В октябре показатель вырос на 0,1% к сентябрю.

сша

2026

рынок, торги, сша