"Перспектива" подала заявку на участие в аукционе по продаже Домодедово

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости представитель "Шереметьево". "Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива" подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта "Домодедово", - сообщил представитель воздушной гавани.Торги по продаже "Домодедово" пройдут 29 января в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие в аукционе смогут подать заявки до 17.00 мск 28 января. Размер задатка составит 26,5 миллиарда рублей.Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами

