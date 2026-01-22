Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал самые выгодные валюты 2026 года - 22.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал самые выгодные валюты 2026 года
Эксперт назвал самые выгодные валюты 2026 года - 22.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал самые выгодные валюты 2026 года
Самой выгодной валютой в наступившем году может стать доллар, только не американский, а канадский и австралийский, также лучше других могут оказаться норвежская | 22.01.2026, ПРАЙМ
рынок
финансы
сша
банк англии
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Самой выгодной валютой в наступившем году может стать доллар, только не американский, а канадский и австралийский, также лучше других могут оказаться норвежская крона, южноафриканский рэнд и чилийский песо, рассказал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Внимание инвесторов может переместиться к резервным валютам "второго уровня": канадскому и австралийскому доллару, которым поможет взлет мировых цен на металлы. Другими бенефициарами роста цен на сырьевые товары могут стать норвежская крона, южноафриканский рэнд и чилийский песо. Укрепления к доллару США, пусть и незначительного, можно ожидать от китайского юаня", - прокомментировал он вопрос о том, какие валюты в 2026 году будут показывать самый значительный рост. Такая курсовая динамика на глобальном валютном рынке в 2026 году будет связана с ожидаемым заметным ослаблением доллара из-за вероятного сильного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, считает эксперт. "Наряду с продолжающейся диверсификацией портфелей международных резервов центральных банков это должно поддержать спрос на евро, иену и фунт стерлингов. Однако последние две валюты в текущем году также окажутся под давлением: первая – в силу нового существенного бюджетного стимула, а вторая – в связи со смягчением денежно-кредитной политики Банка Англии на фоне слабой бюджетной позиции и дефицита платежного баланса", - указывает Вайсберг.
01:16 22.01.2026
 
Эксперт назвал самые выгодные валюты 2026 года

Аналитик Вайсберг: самой выгодной валютой в 2026 году может стать доллар

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Самой выгодной валютой в наступившем году может стать доллар, только не американский, а канадский и австралийский, также лучше других могут оказаться норвежская крона, южноафриканский рэнд и чилийский песо, рассказал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
"Внимание инвесторов может переместиться к резервным валютам "второго уровня": канадскому и австралийскому доллару, которым поможет взлет мировых цен на металлы. Другими бенефициарами роста цен на сырьевые товары могут стать норвежская крона, южноафриканский рэнд и чилийский песо. Укрепления к доллару США, пусть и незначительного, можно ожидать от китайского юаня", - прокомментировал он вопрос о том, какие валюты в 2026 году будут показывать самый значительный рост.
Такая курсовая динамика на глобальном валютном рынке в 2026 году будет связана с ожидаемым заметным ослаблением доллара из-за вероятного сильного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, считает эксперт.
"Наряду с продолжающейся диверсификацией портфелей международных резервов центральных банков это должно поддержать спрос на евро, иену и фунт стерлингов. Однако последние две валюты в текущем году также окажутся под давлением: первая – в силу нового существенного бюджетного стимула, а вторая – в связи со смягчением денежно-кредитной политики Банка Англии на фоне слабой бюджетной позиции и дефицита платежного баланса", - указывает Вайсберг.
 
