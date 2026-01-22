https://1prime.ru/20260122/eksport-866779505.html

Экспорт алюминия из России в Китай обновил исторический максимум

2026-01-22T04:17+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

рф

кнр

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Экспорт Россией алюминия и изделий из него в Китай в 2025 году продолжил расти, обновив исторический максимум, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской статслужбы. Так, по итогам прошлого года объем поставок алюминия и алюминиевых изделий из РФ в КНР взлетел в полтора раза, продолжив ежегодный рост экспорта, который длится уже с 2020 года. Объемы китайского импорта составили 5,9 миллиарда долларов - максимума за все время торговли двух стран. Только по итогам декабря объемы импорта российского алюминия Китаем составили 502,5 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше ноябрьского показателя, и в 1,4 раза выше, чем год назад. Россия при этом осталась лидером по поставкам алюминия в Поднебесную по итогам года с долей в 35%. В топ-5 также вошли Малайзия с экспортом на 1,51 миллиарда долларов, Таиланд (на 1,34 миллиарда), Япония (на 1,29 миллиарда) и Южная Корея (на 998,9 миллиона долларов). Больше всего в 2025 году китайцы закупали у россиян необработанный алюминий - на 5,7 миллиарда долларов, алюминиевую проволоку - на 168 миллионов, отходы и лом - на 11,1 миллиона долларов, листы толщиной от 0,2 миллиметра - на 9,04 миллиона, а также прутки и профили - на 1,6 миллиона долларов.

китай

рф

кнр

2026

россия, мировая экономика, китай, рф, кнр