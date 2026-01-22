https://1prime.ru/20260122/es-866780861.html

"Это всерьез". В США объяснили, почему Европе потребовался диалог с Россией

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В Евросоюзе появились призывы к нормализации отношений с Россией, поскольку некоторые лидеры начали осознавать, что США намереваются использовать их для своих целей, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский экономист и политический обозреватель Пол Крейг Робертс."Вы же видите, как канцлер Германии (Фридрих Мерц. — Прим. ред.) и еще один член ЕС говорят: "Эй, нам нужно помириться с Россией и начать с ней диалог". Но возможно, это просто уловка, чтобы помешать Трампу отобрать Гренландию у Дании. <…> А может они всерьез? Если они говорят это всерьез, значит, до них наконец дошло, что их тоже будут использовать. Это лишь вопрос времени", — заявил он.Робертс также выразил мнение, что США целенаправленно разорвали связи между европейскими странами и Москвой."США изолировали Европу от России, и теперь она действительно зависит от Вашингтона. Так что в каком-то смысле Европа стала чем-то вроде марионеточного, подконтрольного государства. <…> У европейцев — немцев, французов, итальянцев, британцев — больше нет чувства национальной идентичности", — отметил обозреватель.На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства стран Европы, в частности Франции и Италии, оказывают давление на ЕС с намерением создать пост переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании ситуации на Украине. Среди возможных кандидатов рассматривается президент Финляндии Александр Стубб.В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для европейских стран было бы полезно возобновить диалог с руководством России. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что любые контакты лидеров должны быть основаны на стремлении понять друг друга, а не на чтении нотаций.

