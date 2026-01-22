https://1prime.ru/20260122/es-866782547.html

Эксперты рассказали, как ЕС "наказал" Россию

2026-01-22T07:16+0300

2026-01-22T07:16+0300

2026-01-22T07:55+0300

энергетика

газ

экономика

сша

китай

европа

ес

рэу им. г.в.плеханова

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866782547.jpg?1769057703

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Стремление Евросоюза "наказать" Россию, отказавшись от ее газа, сделало регион зависимым от американских поставок - сейчас США контролируют четверть всех закупок европейцев, подсчитало РИА Новости. В результате ЕС столкнулся не только с ростом цен на топливо, но и сам создал дополнительный рычаг давления на себя в условиях ухудшения отношений со Штатами, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Евросоюз с 2022 года начал постепенно отказываться от российских энергоресурсов. Согласно расчетам агентства по данным аналитической компании Bruegel, в 2021 году Россия обеспечивала Евросоюз почти половиной всего импортируемого газа, а уже по итогам минувшего года доля сократилась до 12%. Взамен ЕС начал заметно наращивать импорт из США - доля американцев в европейских закупках подскочила в 4,6 раза - до 26,5%. Столь стремительный переход на газ из Штатов обошелся европейцам дорого, отметил аналитик агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Рост цен на газ ударил по европейской промышленности: химические, металлургические, стекольные предприятия были вынуждены или сократить производство, или же вовсе закрыться. Евросоюз недооценил роль российского газа для своей же экономики, соглашается депутат Госдумы (партия "Родина") Алексей Журавлев. Другим минусом аналитики называют сильную волатильность цен из-за конкуренции на рынке СПГ с азиатскими странами, прежде всего с Китаем, добавила эксперт из РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Отказ ЕС от российского газа напоминает известную поговорку: "Назло кондуктору пойду пешком", - добавила Давыдова. Европа в целом очень сильно энергозависима, и это означает, что любые сокращения в поставках приведут к массе экономических и социальных проблем в регионе. "Это, в свою очередь, дает США и Трампу козырь как рычаг давления на ЕС", - объяснила доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. В то же время ограничительные меры ЕС против российского газа оказались не столь эффективными, как рассчитывали авторы санкций. "ЕС просчитался в том, что Россия не сможет быстро перенаправить экспорт газа в другие регионы, однако нашей стране удалось активизировать сотрудничество с Китаем и Турцией и компенсировать поставки на европейский рынок", - объяснила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.

2026

