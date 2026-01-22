https://1prime.ru/20260122/evropa-866777801.html

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Разрушение западной политической системы открывает перед Россией и другими государствами новые перспективы, такое мнение в эфире в YouTube-канала высказал профессор российской и европейской политики в Университете Кента Ричард Саква ."Думаю, в ближайшие месяцы основное действие будет происходить на поле боя, пока мы не перейдем к какой-то серьезной дипломатии — не только между западными державами, но и с более содержательным вовлечением Москвы. <…> Старый политический Запад явно доживает свои последние дни. Россия и другие страны увидели в этом большую возможность. <…> Мы снова находимся в переходном моменте — как в 1945-м и в 1989-м. Похоже, 2026 год станет одной из таких дат", — заявил он.Профессора подчеркнул, что русофобская политика европейских стран приведет к серьезным вызовам и для ЕС, и для Североатлантического альянса."Для установления прочного мира необходимо выдвинуть новые идеи. <…> Но вместо новых идей большинство держав Европы удваивают ставки на военную истерию — злобную русофобию, "отмену" России, — которую даже США начинают считать чрезмерной. <…> Мы не знаем, чем закончится эта война, но, думаю, она закончится плохо. Для НАТО все уже складывается плохо. <…> То же самое касается Евросоюза", — отметил Саква.В последние годы Россия наблюдает за беспрецедентной активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности вести диалог с НАТО, но на равных условиях и при отказе Запада от курса на усиление военной активности на континенте.

