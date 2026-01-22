https://1prime.ru/20260122/evropa-866803293.html
Вэнс призвал Европу больше думать об инвестициях в США, а не о войне
Вэнс призвал Европу больше думать об инвестициях в США, а не о войне - 22.01.2026, ПРАЙМ
Вэнс призвал Европу больше думать об инвестициях в США, а не о войне
22.01.2026
ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Европа должна быть менее сфокусирована на войне и больше думать об инвестициях в США, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы хотим, чтобы Европа была меньше сосредоточена на войне и больше - на инвестициях в Соединённые Штаты Америки", - сказал Вэнс во время выступления в штате Огайо, отвечая на вопрос о конфликте на Украине. Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
