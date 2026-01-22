Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/evropa-866805068.html
Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня
Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня - 22.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня
Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T23:36+0300
2026-01-22T23:36+0300
рынок
торги
гренландия
европа
сша
дональд трамп
dax
porsche
bayer
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12% относительно предыдущего закрытия - до 10 150,05 пункта, французский CAC 40 - на 0,99%, до 8 148,89 пункта, немецкий DAX - на 1,20%, до 24 856,47 пункта. В частности, акции немецкого Porsche подорожали на 4,32%, Bayer – на 3,47%, Volkswagen – на 6,51%, Siemens Energy – на 3,38%. Среди британских компаний лидером по динамике стали акции WPP с ростом на 4,45%, среди французских - Gobain (+3,8%) и Orange (+3,97%). Рынки обратили внимание на некоторое смягчение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, отмечают аналитики. "Скрытый риск заключается в самоуспокоении инвесторов, которые привыкают игнорировать угрозы, потому что "от них откажутся", - прокомментировал агентству Рейтер генеральный директор Tuttle Capital Management Мэтью Таттл (Matthew Tuttle). Так, Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля в связи с ситуацией вокруг Гренландии. На форуме в Давосе Трамп также заявил, что не рассматривает военный сценарий получения контроля над Гренландией.
гренландия
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_5b925a7b262ba3321f4c098b3bb0984b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, гренландия, европа, сша, дональд трамп, dax, porsche, bayer
Рынок, Торги, Гренландия, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, DAX, Porsche, Bayer
23:36 22.01.2026
 
Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня

Биржи Европы закрылись ростом на фоне ослабления геополитической напряженности

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12% относительно предыдущего закрытия - до 10 150,05 пункта, французский CAC 40 - на 0,99%, до 8 148,89 пункта, немецкий DAX - на 1,20%, до 24 856,47 пункта.
В частности, акции немецкого Porsche подорожали на 4,32%, Bayer – на 3,47%, Volkswagen – на 6,51%, Siemens Energy – на 3,38%. Среди британских компаний лидером по динамике стали акции WPP с ростом на 4,45%, среди французских - Gobain (+3,8%) и Orange (+3,97%).
Рынки обратили внимание на некоторое смягчение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, отмечают аналитики.
"Скрытый риск заключается в самоуспокоении инвесторов, которые привыкают игнорировать угрозы, потому что "от них откажутся", - прокомментировал агентству Рейтер генеральный директор Tuttle Capital Management Мэтью Таттл (Matthew Tuttle).
Так, Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля в связи с ситуацией вокруг Гренландии.
На форуме в Давосе Трамп также заявил, что не рассматривает военный сценарий получения контроля над Гренландией.
 
РынокТоргиГренландияЕВРОПАСШАДональд ТрампDAXPorscheBayer
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала