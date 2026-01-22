https://1prime.ru/20260122/evropa-866805068.html

Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12% относительно предыдущего закрытия - до 10 150,05 пункта, французский CAC 40 - на 0,99%, до 8 148,89 пункта, немецкий DAX - на 1,20%, до 24 856,47 пункта. В частности, акции немецкого Porsche подорожали на 4,32%, Bayer – на 3,47%, Volkswagen – на 6,51%, Siemens Energy – на 3,38%. Среди британских компаний лидером по динамике стали акции WPP с ростом на 4,45%, среди французских - Gobain (+3,8%) и Orange (+3,97%). Рынки обратили внимание на некоторое смягчение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, отмечают аналитики. "Скрытый риск заключается в самоуспокоении инвесторов, которые привыкают игнорировать угрозы, потому что "от них откажутся", - прокомментировал агентству Рейтер генеральный директор Tuttle Capital Management Мэтью Таттл (Matthew Tuttle). Так, Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля в связи с ситуацией вокруг Гренландии. На форуме в Давосе Трамп также заявил, что не рассматривает военный сценарий получения контроля над Гренландией.

