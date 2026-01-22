Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Нидерландов призвал обеспечить ускорение роста экономики Европы - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/evropa-866805714.html
Премьер Нидерландов призвал обеспечить ускорение роста экономики Европы
Премьер Нидерландов призвал обеспечить ускорение роста экономики Европы - 22.01.2026, ПРАЙМ
Премьер Нидерландов призвал обеспечить ускорение роста экономики Европы
Отношения США и Европы изменились, поэтому Европа должна занять более прочную позицию, а для этого среди прочего нужно обеспечить ускорение ее экономического... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T22:27+0300
2026-01-22T22:27+0300
мировая экономика
европа
гренландия
сша
дональд трамп
ек
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
ГААГА, 22 янв - ПРАЙМ. Отношения США и Европы изменились, поэтому Европа должна занять более прочную позицию, а для этого среди прочего нужно обеспечить ускорение ее экономического роста, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. "Наши отношения, безусловно, изменились в последнее время. И в то же время трансатлантические отношения невероятно важны. А это значит, что нам, Европе, действительно нужно стать сильнее и занять более прочную позицию... В том числе речь идет об экономике. Необходимо обеспечить реальное ускорение экономического роста в Европе", - сказал Схоф журналистам в Брюсселе. Он отметил, что экономика является одним из важнейших компонентов силовой политики. Трансляция велась на сайте ЕК. Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил на фоне событий вокруг Гренландии заявил, что Европа в мире, где царит право сильнейшего, должна обрести свою силу, а не полагаться на США и не зависеть от них. Гренландия входит в состав Датского королевства. Американский президент Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
европа
гренландия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, гренландия, сша, дональд трамп, ек, мид
Мировая экономика, ЕВРОПА, Гренландия, США, Дональд Трамп, ЕК, МИД
22:27 22.01.2026
 
Премьер Нидерландов призвал обеспечить ускорение роста экономики Европы

Премьер Нидерландов Схоф: Европе нужно занять более прочную позицию в отношениях с США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ГААГА, 22 янв - ПРАЙМ. Отношения США и Европы изменились, поэтому Европа должна занять более прочную позицию, а для этого среди прочего нужно обеспечить ускорение ее экономического роста, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
"Наши отношения, безусловно, изменились в последнее время. И в то же время трансатлантические отношения невероятно важны. А это значит, что нам, Европе, действительно нужно стать сильнее и занять более прочную позицию... В том числе речь идет об экономике. Необходимо обеспечить реальное ускорение экономического роста в Европе", - сказал Схоф журналистам в Брюсселе.
Он отметил, что экономика является одним из важнейших компонентов силовой политики.
Трансляция велась на сайте ЕК.
Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил на фоне событий вокруг Гренландии заявил, что Европа в мире, где царит право сильнейшего, должна обрести свою силу, а не полагаться на США и не зависеть от них.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Американский президент Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
 
Мировая экономикаЕВРОПАГренландияСШАДональд ТрампЕКМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала