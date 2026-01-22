Премьер Нидерландов призвал обеспечить ускорение роста экономики Европы
Премьер Нидерландов Схоф: Европе нужно занять более прочную позицию в отношениях с США
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ГААГА, 22 янв - ПРАЙМ. Отношения США и Европы изменились, поэтому Европа должна занять более прочную позицию, а для этого среди прочего нужно обеспечить ускорение ее экономического роста, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
"Наши отношения, безусловно, изменились в последнее время. И в то же время трансатлантические отношения невероятно важны. А это значит, что нам, Европе, действительно нужно стать сильнее и занять более прочную позицию... В том числе речь идет об экономике. Необходимо обеспечить реальное ускорение экономического роста в Европе", - сказал Схоф журналистам в Брюсселе.
Он отметил, что экономика является одним из важнейших компонентов силовой политики.
Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил на фоне событий вокруг Гренландии заявил, что Европа в мире, где царит право сильнейшего, должна обрести свою силу, а не полагаться на США и не зависеть от них.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Американский президент Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.