Госдолг Евросоюза вырос до максимума за 2,5 года
2026-01-22T15:25+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Госдолг Евросоюза по итогам третьего квартала 2025 года превысил 82% от ВВП стран, входящих в организацию, и достиг максимального за два с половиной года значения, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, госдолг ЕС вырос до 15,3 триллиона евро, достигнув 82,1% от ВВП против 81,9% во втором квартале. Это самый высокий уровень с первого квартала 2023 года, когда уровень европейской задолженности достигал 82,2% от ВВП. Самый высокий уровень госдолга в третьем квартале зафиксирован в Греции (149,7% от ВВП), Италии (137,8% от ВВП) и Франции (117,7% от ВВП). Наиболее низкая задолженность у Эстонии (22,9% от ВВП), Люксембурга (27,9% от ВВП) и Болгарии (28,4% от ВВП). Вместе с тем при анализе динамики становится ясно, что у двух последних стран госдолг вырос сильнее всего - на 2,7 и 2,1 процентного пункта соответственно ко второму кварталу. Также выросла задолженность Франции - на 1,8 процентного пункта. Сильнее всего сократился за квартал госдолг Латвии (-2,8 процентного пункта, до 45,2% от ВВП), Греции (-2,2 процентного пункта), Словении (-1,7 процентного пункта, до 67,6% от ВВП).
