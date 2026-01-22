Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.01.2026
https://1prime.ru/20260122/evrosoyuz-866793694.html
Госдолг Евросоюза вырос до максимума за 2,5 года
Госдолг Евросоюза вырос до максимума за 2,5 года
Госдолг Евросоюза вырос до максимума за 2,5 года
Госдолг Евросоюза по итогам третьего квартала 2025 года превысил 82% от ВВП стран, входящих в организацию, и достиг максимального за два с половиной года... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T15:25+0300
2026-01-22T15:26+0300
мировая экономика
греция
ес
франция
евростат
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Госдолг Евросоюза по итогам третьего квартала 2025 года превысил 82% от ВВП стран, входящих в организацию, и достиг максимального за два с половиной года значения, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, госдолг ЕС вырос до 15,3 триллиона евро, достигнув 82,1% от ВВП против 81,9% во втором квартале. Это самый высокий уровень с первого квартала 2023 года, когда уровень европейской задолженности достигал 82,2% от ВВП. Самый высокий уровень госдолга в третьем квартале зафиксирован в Греции (149,7% от ВВП), Италии (137,8% от ВВП) и Франции (117,7% от ВВП). Наиболее низкая задолженность у Эстонии (22,9% от ВВП), Люксембурга (27,9% от ВВП) и Болгарии (28,4% от ВВП). Вместе с тем при анализе динамики становится ясно, что у двух последних стран госдолг вырос сильнее всего - на 2,7 и 2,1 процентного пункта соответственно ко второму кварталу. Также выросла задолженность Франции - на 1,8 процентного пункта. Сильнее всего сократился за квартал госдолг Латвии (-2,8 процентного пункта, до 45,2% от ВВП), Греции (-2,2 процентного пункта), Словении (-1,7 процентного пункта, до 67,6% от ВВП).
греция
франция
италия
мировая экономика, греция, ес, франция, евростат, италия
Мировая экономика, ГРЕЦИЯ, ЕС, ФРАНЦИЯ, Евростат, ИТАЛИЯ
15:25 22.01.2026 (обновлено: 15:26 22.01.2026)
 
Госдолг Евросоюза вырос до максимума за 2,5 года

Госдолг Евросоюза вырос до максимума за 2,5 года, превысив 82% от ВВП

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Госдолг Евросоюза по итогам третьего квартала 2025 года превысил 82% от ВВП стран, входящих в организацию, и достиг максимального за два с половиной года значения, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, госдолг ЕС вырос до 15,3 триллиона евро, достигнув 82,1% от ВВП против 81,9% во втором квартале. Это самый высокий уровень с первого квартала 2023 года, когда уровень европейской задолженности достигал 82,2% от ВВП.
Самый высокий уровень госдолга в третьем квартале зафиксирован в Греции (149,7% от ВВП), Италии (137,8% от ВВП) и Франции (117,7% от ВВП).
Наиболее низкая задолженность у Эстонии (22,9% от ВВП), Люксембурга (27,9% от ВВП) и Болгарии (28,4% от ВВП).
Вместе с тем при анализе динамики становится ясно, что у двух последних стран госдолг вырос сильнее всего - на 2,7 и 2,1 процентного пункта соответственно ко второму кварталу. Также выросла задолженность Франции - на 1,8 процентного пункта.
Сильнее всего сократился за квартал госдолг Латвии (-2,8 процентного пункта, до 45,2% от ВВП), Греции (-2,2 процентного пункта), Словении (-1,7 процентного пункта, до 67,6% от ВВП).
 
Мировая экономика, ГРЕЦИЯ, ЕС, ФРАНЦИЯ, Евростат, ИТАЛИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала