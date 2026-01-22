https://1prime.ru/20260122/gaz-866786249.html

Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга растут на 5,6% к расчетной цене среды, превысив 500 долларов за тысячу кубометров впервые за десять месяцев, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 469,6 доллара (-1,1%). Но по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет уже 501,5 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 475 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

