Цены на газ в Европе упали на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг снизились на 2% - до 465 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 22.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг снизились на 2% - до 465 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 469,6 доллара (-1,1%). Ценовой максимум составил 505,3 доллара (+6,4%), ценовой минимум - 451,5 доллара (-4,9%). Последние фьючерсы торговались по 464,9 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 475 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов - это почти на 9% больше, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

