Конфликт в Газе подходит к концу, заявил Трамп
Конфликт в Газе подходит к концу, заявил Трамп
2026-01-22T14:42+0300
ДАВОС, 22 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа, по его оценке, близится к завершению. "Война в Газе, которая, по сути, подходит к концу", - заявил Трамп на церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе, проходящей на полях ВЭФ в швейцарском Давосе.
