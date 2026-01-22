https://1prime.ru/20260122/gazprom-866793947.html

"Газпром" объяснил рост биржевых цен на газ в Германии и Австрии

газ

германия

газпром

австрия

европа

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Германии и Австрии по итогам торгов среды увеличились более чем на 10% и превысили 500 долларов за тысячу кубометров, такой стремительный рост происходит на фоне активно снижающихся запасов газа в подземных хранилищах, ожидаемого похолодания в Европе, резкого скачка цен на газ в США, обратил внимание "Газпром". Биржевые цены на газ в Германии и Австрии превысили 500 долларов за тысячу кубометров, указали в компании. По итогам торгов 21 января цена на природный газ с поставкой "на день вперед" в Германии (виртуальный торговый хаб THE) достигла 525,9 доллара за тысячу кубометров, в Австрии (виртуальный торговый хаб VTP) – 537,2 доллара, уточнил "Газпром". Таким образом, за один день (относительно 20 января) цены выросли сразу на 11,9% и 11,5% соответственно, подсчитали аналитики компании. "Стремительный рост биржевых цен на газ происходит на фоне активно снижающихся запасов газа в подземных хранилищах, ожидаемого похолодания в Европе, резкого скачка цен на газ в США - крупнейшего поставщика СПГ на европейский рынок, а также существенных колебаний спекулятивных биржевых позиций инвестиционных фондов", - говорится в сообщении компании.

