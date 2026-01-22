https://1prime.ru/20260122/gd-866777006.html

В ГД предложили увеличить сумму взыскания по исполнительному производству

В ГД предложили увеличить сумму взыскания по исполнительному производству

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить сумму взыскания по исполнительному производству, до которой наложение ареста на имущество должника не допускается, установив её в размере 30 тысяч рублей. Законопроект о внесении таких изменений в закон "Об исполнительном производстве" будет внесен на рассмотрение палаты парламента в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. "Законопроектом предлагается увеличить сумму взыскания по исполнительному производству, до которой наложение ареста на имущество должника не допускается, установив её в размере 30 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время значительная часть долгов граждан до 30 тысяч рублей погашаются через удержание средств с их дохода или банковского счёта. "Для этого судебные приставы могут арестовывать счета, вводить запрет на регистрационные действия имущества должника, и если речь идёт о небольшой сумме, то такая мера приводит к несоразмерным ограничениям", – сообщил парламентарий. Он подчеркнул, что "Справедливая Россия" предлагает защитить интересы граждан. "Мы считаем, что денежные средства должны арестовываться в размере задолженности с учётом расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора. Запрет на регистрационные действия с имуществом при сумме долга до 30 тысяч рублей предлагаем отменить", - добавил Миронов. Лидер партии уточнил, что исключение – социально значимые требования: задолженности по требованиям о возмещении вреда, причинении здоровья, о взыскании алиментов, возмещении ущерба из-за преступления, компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий и оплате труда. "Наш законопроект защищает права граждан с небольшим долгом. Его принятие предотвратит ситуации, когда из-за долга в несколько тысяч рублей гражданин не может распорядиться своим имуществом, стоимость которого многократно превышает сумму долга", – заключил Миронов.

