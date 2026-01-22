Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нельзя исключить". В Германии высказались о войне с Россией - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/germaniya-866798664.html
"Нельзя исключить". В Германии высказались о войне с Россией
"Нельзя исключить". В Германии высказались о войне с Россией - 22.01.2026, ПРАЙМ
"Нельзя исключить". В Германии высказались о войне с Россией
Военное столкновение России с НАТО может произойти из-за провокационной политики "поджигателей войны" на Западе, приводит немецкое издание Berliner Zeitung... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T17:40+0300
2026-01-22T17:40+0300
мировая экономика
общество
запад
германия
европа
мид
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_69272bb60c482c7d2c77892a8a5c0e33.jpg
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Военное столкновение России с НАТО может произойти из-за провокационной политики "поджигателей войны" на Западе, приводит немецкое издание Berliner Zeitung мнение бывшего посла Германии в Бельгии Рюдигера Людекинга."Военную эскалацию нельзя полностью исключить – особенно если "поджигатели войны" на Западе одержат верх и убедят европейские страны НАТО принять непосредственное участие (в конфликте на Украине — Прим. Ред.)", — считает он.В материале отмечается, что для предотвращения мировой войны Европе необходима искренняя и смелая политика, преодолевающая идеологическую слепоту и проводящая четкую стратегию в отношении России, США и других стран.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20260122/nato-866781745.html
запад
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a6897ff5299a44042c8631d84489d742.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , запад, германия, европа, мид, нато
Мировая экономика, Общество , ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, МИД, НАТО
17:40 22.01.2026
 
"Нельзя исключить". В Германии высказались о войне с Россией

BZ: военное столкновение НАТО с Россией не исключено из-за идеологической слепоты ЕС

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях . Архивное фото
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Военное столкновение России с НАТО может произойти из-за провокационной политики "поджигателей войны" на Западе, приводит немецкое издание Berliner Zeitung мнение бывшего посла Германии в Бельгии Рюдигера Людекинга.

"Военную эскалацию нельзя полностью исключить – особенно если "поджигатели войны" на Западе одержат верх и убедят европейские страны НАТО принять непосредственное участие (в конфликте на Украине — Прим. Ред.)", — считает он.
В материале отмечается, что для предотвращения мировой войны Европе необходима искренняя и смелая политика, преодолевающая идеологическую слепоту и проводящая четкую стратегию в отношении России, США и других стран.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
"Все кончено": в США раскрыли, что произошло с НАТО из-за России
06:53
 
Мировая экономикаОбществоЗАПАДГЕРМАНИЯЕВРОПАМИДНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала