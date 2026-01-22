https://1prime.ru/20260122/germaniya-866798664.html

"Нельзя исключить". В Германии высказались о войне с Россией

"Нельзя исключить". В Германии высказались о войне с Россией

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Военное столкновение России с НАТО может произойти из-за провокационной политики "поджигателей войны" на Западе, приводит немецкое издание Berliner Zeitung мнение бывшего посла Германии в Бельгии Рюдигера Людекинга."Военную эскалацию нельзя полностью исключить – особенно если "поджигатели войны" на Западе одержат верх и убедят европейские страны НАТО принять непосредственное участие (в конфликте на Украине — Прим. Ред.)", — считает он.В материале отмечается, что для предотвращения мировой войны Европе необходима искренняя и смелая политика, преодолевающая идеологическую слепоту и проводящая четкую стратегию в отношении России, США и других стран.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

