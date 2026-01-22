Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдолг сразу трех стран ЕС установил максимум - 22.01.2026, ПРАЙМ
Госдолг сразу трех стран ЕС установил максимум
Госдолг сразу трех стран ЕС установил максимум - 22.01.2026, ПРАЙМ
Госдолг сразу трех стран ЕС установил максимум
Госдолг Франции, Польши и Румынии в третьем квартале 2025 года достиг рекордных в современной истории значений, еще семь стран увеличили задолженность до... | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Госдолг Франции, Польши и Румынии в третьем квартале 2025 года достиг рекордных в современной истории значений, еще семь стран увеличили задолженность до максимальных суммы за последние годы, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, задолженность Франции достигла 117,7% от ВВП, увеличившись на 1,8 процентного пункта ко второму кварталу. Это самый высокий уровень, которого достигал госдолг страны в современной истории. Евростат приводит данные с 1994 года. Рекордсменом стала по итогам третьего квартала и Румыния. Ее госдолг вырос на 1,6 процентного пункта в квартальном выражении - до исторически максимальных 58,9% от ВВП. Вместе с тем задолженность Польши в третьем квартале не изменилась и продолжает оставаться на рекордном уровне - 58,1% от ВВП. Одновременно с этим заметно вырос госдолг и других европейских стран: Бельгии - до 107,1% от ВВП (максимум со второго квартала 2022 года), Португалии - до 97,6% от ВВП (максимум со второго квартала 2024 года) и Германии - до 63% от ВВП (максимум с третьего квартала 2023 года). Кроме того, увеличилась задолженность Литвы - до 40,7% от ВВП (максимум с четвертого квартала 2021 года), Люксембурга - до 27,9% от ВВП (максимум со второго квартала 2023 года) и Австрии - до 83,7% (максимум с третьего квартала 2021 года). Госдолг Болгарии подсочил до максимального с конца 2016 года значения - 28,4%.
15:39 22.01.2026
 
Госдолг сразу трех стран ЕС установил максимум

Госдолг сразу трех стран Евросоюза установил максимум в современной истории

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Госдолг Франции, Польши и Румынии в третьем квартале 2025 года достиг рекордных в современной истории значений, еще семь стран увеличили задолженность до максимальных суммы за последние годы, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, задолженность Франции достигла 117,7% от ВВП, увеличившись на 1,8 процентного пункта ко второму кварталу. Это самый высокий уровень, которого достигал госдолг страны в современной истории. Евростат приводит данные с 1994 года.
Рекордсменом стала по итогам третьего квартала и Румыния. Ее госдолг вырос на 1,6 процентного пункта в квартальном выражении - до исторически максимальных 58,9% от ВВП.
Вместе с тем задолженность Польши в третьем квартале не изменилась и продолжает оставаться на рекордном уровне - 58,1% от ВВП.
Одновременно с этим заметно вырос госдолг и других европейских стран: Бельгии - до 107,1% от ВВП (максимум со второго квартала 2022 года), Португалии - до 97,6% от ВВП (максимум со второго квартала 2024 года) и Германии - до 63% от ВВП (максимум с третьего квартала 2023 года).
Кроме того, увеличилась задолженность Литвы - до 40,7% от ВВП (максимум с четвертого квартала 2021 года), Люксембурга - до 27,9% от ВВП (максимум со второго квартала 2023 года) и Австрии - до 83,7% (максимум с третьего квартала 2021 года).
Госдолг Болгарии подсочил до максимального с конца 2016 года значения - 28,4%.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯЕвростатПОЛЬШАЕСРУМЫНИЯ
 
 
