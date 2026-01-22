https://1prime.ru/20260122/gosduma-866779761.html

В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу ИПК за уход за пенсионерами

В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу ИПК за уход за пенсионерами - 22.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу ИПК за уход за пенсионерами

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила... | 22.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила ввести прогрессивную шкалу индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за уход за гражданами старше 80 лет. Обращение с таким предложением в адрес министра труда РФ Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. "Логичными направлениями смягчения и настройки правового регулирования являются… введение прогрессивной шкалы ИПК за длительный уход за гражданином старше 80 лет по аналогии с уже действующими прогрессивными шкалами по другим социально значимым нестраховым периодам", - сказано в письме. В документе Лантратова отметила, что с 1 января 2025 года Соцфонд РФ перешёл к проактивному установлению надбавки к пенсии на уход самим получателям — гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы — без заявления и без привязки к конкретному ухаживающему лицу. Одновременно с этим, по ее словам, учёт периода ухода в страховом стаже и начисление индивидуальных пенсионных коэффициентов ухаживающему лицу не стали проактивными и по-прежнему требуют соблюдения определенных условий и подтверждения периода, что формирует системный разрыв между "автоматизированной" денежной поддержкой и заявительным пенсионным учётом социально значимого ухода. "Логичными направлениями смягчения и настройки правового регулирования являются: точечное изменение требования о наличии периодов работы и (или) иной деятельности "до и/или после" применительно к уходу за гражданами старше 80 лет (в том числе через исключение указанного условия для данного вида ухода, либо замену на более мягкий критерий минимального суммарного страхового стажа в любой момент жизни, либо через допущение предварительного учёта периода ухода в индивидуальном лицевом счёте с последующей проверкой условий при назначении пенсии без утраты записи о периоде ухода)", - добавляется в документе. Также депутат предложила корректировку правил учёта совпадающих периодов с возможностью частичного либо добавочного начисления ИПК за уход при наличии официальной занятости, при этом с установлением ограничителей (например, по уровню занятости/дохода или через общий "потолок" добавочных коэффициентов). Кроме того, Лантратова считает логичным ввести институциональную увязку проактивного назначения надбавки старше 80 лет с учётом периода ухода ухаживающему лицу посредством предоставления гражданину старше 80 лет простого цифрового механизма указания ухаживающего (в государственных сервисах) и последующего автоматического формирования записи о периоде ухода в индивидуальном лицевом счёте ухаживающего с сохранением у СФР полномочий по проверке и подтверждению фактических обстоятельств. "Реализация данных подходов позволит устранить системный разрыв между проактивной денежной поддержкой и заявительным пенсионным учётом, обеспечить более справедливое отражение социально значимого ухода в пенсионных правах и повысить устойчивость кадрового и семейного потенциала в сфере долговременного ухода", - считает глава думского комитета.

