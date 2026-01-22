Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу ИПК за уход за пенсионерами - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260122/gosduma-866779761.html
В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу ИПК за уход за пенсионерами
В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу ИПК за уход за пенсионерами - 22.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу ИПК за уход за пенсионерами
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T04:23+0300
2026-01-22T05:09+0300
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866779761.jpg?1769047786
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила ввести прогрессивную шкалу индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за уход за гражданами старше 80 лет. Обращение с таким предложением в адрес министра труда РФ Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. "Логичными направлениями смягчения и настройки правового регулирования являются… введение прогрессивной шкалы ИПК за длительный уход за гражданином старше 80 лет по аналогии с уже действующими прогрессивными шкалами по другим социально значимым нестраховым периодам", - сказано в письме. В документе Лантратова отметила, что с 1 января 2025 года Соцфонд РФ перешёл к проактивному установлению надбавки к пенсии на уход самим получателям — гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы — без заявления и без привязки к конкретному ухаживающему лицу. Одновременно с этим, по ее словам, учёт периода ухода в страховом стаже и начисление индивидуальных пенсионных коэффициентов ухаживающему лицу не стали проактивными и по-прежнему требуют соблюдения определенных условий и подтверждения периода, что формирует системный разрыв между "автоматизированной" денежной поддержкой и заявительным пенсионным учётом социально значимого ухода. "Логичными направлениями смягчения и настройки правового регулирования являются: точечное изменение требования о наличии периодов работы и (или) иной деятельности "до и/или после" применительно к уходу за гражданами старше 80 лет (в том числе через исключение указанного условия для данного вида ухода, либо замену на более мягкий критерий минимального суммарного страхового стажа в любой момент жизни, либо через допущение предварительного учёта периода ухода в индивидуальном лицевом счёте с последующей проверкой условий при назначении пенсии без утраты записи о периоде ухода)", - добавляется в документе. Также депутат предложила корректировку правил учёта совпадающих периодов с возможностью частичного либо добавочного начисления ИПК за уход при наличии официальной занятости, при этом с установлением ограничителей (например, по уровню занятости/дохода или через общий "потолок" добавочных коэффициентов). Кроме того, Лантратова считает логичным ввести институциональную увязку проактивного назначения надбавки старше 80 лет с учётом периода ухода ухаживающему лицу посредством предоставления гражданину старше 80 лет простого цифрового механизма указания ухаживающего (в государственных сервисах) и последующего автоматического формирования записи о периоде ухода в индивидуальном лицевом счёте ухаживающего с сохранением у СФР полномочий по проверке и подтверждению фактических обстоятельств. "Реализация данных подходов позволит устранить системный разрыв между проактивной денежной поддержкой и заявительным пенсионным учётом, обеспечить более справедливое отражение социально значимого ухода в пенсионных правах и повысить устойчивость кадрового и семейного потенциала в сфере долговременного ухода", - считает глава думского комитета.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф
Экономика, РОССИЯ, РФ
04:23 22.01.2026 (обновлено: 05:09 22.01.2026)
 
В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу ИПК за уход за пенсионерами

РИА Новости: Лантратова предложила ввести прогрессивную шкалу ИПК за уход за пенсионерами

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила ввести прогрессивную шкалу индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за уход за гражданами старше 80 лет.
Обращение с таким предложением в адрес министра труда РФ Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Логичными направлениями смягчения и настройки правового регулирования являются… введение прогрессивной шкалы ИПК за длительный уход за гражданином старше 80 лет по аналогии с уже действующими прогрессивными шкалами по другим социально значимым нестраховым периодам", - сказано в письме.
В документе Лантратова отметила, что с 1 января 2025 года Соцфонд РФ перешёл к проактивному установлению надбавки к пенсии на уход самим получателям — гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы — без заявления и без привязки к конкретному ухаживающему лицу.
Одновременно с этим, по ее словам, учёт периода ухода в страховом стаже и начисление индивидуальных пенсионных коэффициентов ухаживающему лицу не стали проактивными и по-прежнему требуют соблюдения определенных условий и подтверждения периода, что формирует системный разрыв между "автоматизированной" денежной поддержкой и заявительным пенсионным учётом социально значимого ухода.
"Логичными направлениями смягчения и настройки правового регулирования являются: точечное изменение требования о наличии периодов работы и (или) иной деятельности "до и/или после" применительно к уходу за гражданами старше 80 лет (в том числе через исключение указанного условия для данного вида ухода, либо замену на более мягкий критерий минимального суммарного страхового стажа в любой момент жизни, либо через допущение предварительного учёта периода ухода в индивидуальном лицевом счёте с последующей проверкой условий при назначении пенсии без утраты записи о периоде ухода)", - добавляется в документе.
Также депутат предложила корректировку правил учёта совпадающих периодов с возможностью частичного либо добавочного начисления ИПК за уход при наличии официальной занятости, при этом с установлением ограничителей (например, по уровню занятости/дохода или через общий "потолок" добавочных коэффициентов).
Кроме того, Лантратова считает логичным ввести институциональную увязку проактивного назначения надбавки старше 80 лет с учётом периода ухода ухаживающему лицу посредством предоставления гражданину старше 80 лет простого цифрового механизма указания ухаживающего (в государственных сервисах) и последующего автоматического формирования записи о периоде ухода в индивидуальном лицевом счёте ухаживающего с сохранением у СФР полномочий по проверке и подтверждению фактических обстоятельств.
"Реализация данных подходов позволит устранить системный разрыв между проактивной денежной поддержкой и заявительным пенсионным учётом, обеспечить более справедливое отражение социально значимого ухода в пенсионных правах и повысить устойчивость кадрового и семейного потенциала в сфере долговременного ухода", - считает глава думского комитета.
 
ЭкономикаРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала