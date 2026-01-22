https://1prime.ru/20260122/granitsy-866785175.html
Границы территории опережающего развития расширили в Хабаровском крае
Границы территории опережающего развития расширили в Хабаровском крае
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития в Хабаровском крае, где сейчас строится горно-обогатительный комбинат и модернизируется Солнечная обогатительная фабрика, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "Территория опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" будет расширена за счет присоединения земельных участков общей площадью более 2,2 тыс. га. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении. Отмечается, что принятое решение позволит продолжить реализацию инвестиционных проектов по строительству горно-обогатительного комбината на базе Правоурмийского оловорудного месторождения и модернизации Солнечной обогатительной фабрики. На присоединенных участках предполагается разместить склады для хранения продукции, добавили в кабмине. Реализация проектов строительства горно-обогатительного комбината и модернизации Солнечной обогатительной фабрики на территории ТОР "Хабаровск" началась в 2018 году и должна завершиться в 2030 году. Объем инвестиций в первый проект составит более 7,5 миллиарда рублей. Его реализация позволит создать 440 новых рабочих мест. Вложения инвестора во второй проект превысят 7 миллиардов рублей. На обновленной Солнечной обогатительной фабрике будет создано более 850 новых рабочих мест. ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.
