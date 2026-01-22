https://1prime.ru/20260122/gres-866798543.html

На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария

На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария

газ

приднестровье

молдавская грэс

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Авария произошла на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии, заявили в четверг в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики. Восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов", - говорится в сообщении. В правительстве ПМР добавили, что все необходимые работы ответственными службами в сфере энергетики выполняются в срочном порядке.

