На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария
На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария - 22.01.2026, ПРАЙМ
На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария
Авария произошла на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии, заявили в четверг в правительстве | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T18:05+0300
2026-01-22T18:05+0300
2026-01-22T18:05+0300
ТИРАСПОЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Авария произошла на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии, заявили в четверг в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики. Восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов", - говорится в сообщении. В правительстве ПМР добавили, что все необходимые работы ответственными службами в сфере энергетики выполняются в срочном порядке.
