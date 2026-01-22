Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/gres-866798543.html
На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария
На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария - 22.01.2026, ПРАЙМ
На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария
Авария произошла на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии, заявили в четверг в правительстве | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T18:05+0300
2026-01-22T18:05+0300
газ
приднестровье
молдавская грэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_0:104:3245:1929_1920x0_80_0_0_8c850cb9ca75e20d1a342702766af032.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Авария произошла на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии, заявили в четверг в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики. Восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов", - говорится в сообщении. В правительстве ПМР добавили, что все необходимые работы ответственными службами в сфере энергетики выполняются в срочном порядке.
приднестровье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_bcda51fa7188d830ae2e523374406ce7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, приднестровье, молдавская грэс
Газ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Молдавская ГРЭС
18:05 22.01.2026
 
На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария

В ряд районов Приднестровья прекращена подача электроэнергии из-за аварии на энергоблоке

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Флаг Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТИРАСПОЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Авария произошла на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии, заявили в четверг в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики. Восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов", - говорится в сообщении.
В правительстве ПМР добавили, что все необходимые работы ответственными службами в сфере энергетики выполняются в срочном порядке.
 
ГазПРИДНЕСТРОВЬЕМолдавская ГРЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала