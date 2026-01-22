https://1prime.ru/20260122/gres-866802569.html

Авария на Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена

2026-01-22T20:40+0300

газ

приднестровье

молдавская грэс

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Авария на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена, подача электроэнергии восстановлена и потребителей подключают к сети, заявили в четверг в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "Работа энергоблока Молдавской ГРЭС восстановлена. Электроснабжение поэтапно возвращается. К 18.00 (19.00 мск) свет будет у всех - говорится в сообщении", - говорится в сообщении. Ранее в четверг в правительстве сообщили об аварии на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в некоторых районах Приднестровья была прекращена подача электроэнергии.

2026

газ, приднестровье, молдавская грэс