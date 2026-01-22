Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авария на Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена - 22.01.2026
Авария на Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена
Авария на Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена - 22.01.2026, ПРАЙМ
Авария на Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена
Авария на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена, подача электроэнергии восстановлена и потребителей подключают к сети, заявили в... | 22.01.2026, ПРАЙМ
ТИРАСПОЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Авария на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена, подача электроэнергии восстановлена и потребителей подключают к сети, заявили в четверг в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "Работа энергоблока Молдавской ГРЭС восстановлена. Электроснабжение поэтапно возвращается. К 18.00 (19.00 мск) свет будет у всех - говорится в сообщении", - говорится в сообщении. Ранее в четверг в правительстве сообщили об аварии на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в некоторых районах Приднестровья была прекращена подача электроэнергии.
20:40 22.01.2026
 
Авария на Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена

В Приднестровье сообщили об устранении аварии на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС

© РИА Новости . Александр Кондратюк
ГРЭС - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
ГРЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
ТИРАСПОЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Авария на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена, подача электроэнергии восстановлена и потребителей подключают к сети, заявили в четверг в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"Работа энергоблока Молдавской ГРЭС восстановлена. Электроснабжение поэтапно возвращается. К 18.00 (19.00 мск) свет будет у всех - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг в правительстве сообщили об аварии на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в некоторых районах Приднестровья была прекращена подача электроэнергии.
 
