Губернатор Камчатки доложил президенту о ситуации со снегопадами и заручился поддержкой

2026-01-22T01:25+0300

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с аномальными снегопадами и заручился федеральной поддержкой по ряду ключевых вопросов. "Доложил Владимиру Владимировичу (Путину - ред.) о текущей обстановке и ходе работ на совещании с членами правительства РФ… Благодарю Владимира Владимировича за внимание к нашему краю и поддержку инициатив", — написал Солодов в Telegram-канале. Губернатор отметил, что благодаря помощи федерального центра более 20 единиц снегоуборочной техники уже направлено на Камчатку. На помощь пришли и соседи-дальневосточники: не только Сахалинская область, но и Приморский и Хабаровский края. "В эти минуты первый борт МЧС с техникой с Сахалина разгружают в аэропорту", — сообщил Солодов. Он отметил, что ситуация в регионе остаётся сложной: только спустя четверо суток после окончания последнего циклона удалось восстановить движение общественного транспорта в полном объёме, сохраняются трудности с расчисткой снега во дворах и частном секторе. Солодов обратился к президенту с просьбой выделить дополнительные средства на восстановление дорожной сети весной, что получило поддержку. Также он предложил упрощённый порядок вывоза чистого снега на рельеф и прибрежную полосу. Дополнительно МЧС России закупает для Камчатки четыре единицы вездеходной техники для эвакуации людей и работы скорой помощи в труднодоступных местах.

