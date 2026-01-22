Иена дешевеет к доллару третью торговую сессию подряд

https://1prime.ru/20260122/iena-866784775.html

Иена дешевеет к доллару третий торговый день подряд после подтверждения премьер-министром Японии Санаэ Такаити решения о досрочном роспуске нижней палаты... | 22.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Иена дешевеет к доллару третий торговый день подряд после подтверждения премьер-министром Японии Санаэ Такаити решения о досрочном роспуске нижней палаты парламента для проведения выборов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.33 мск курс доллара к иене растет до 158,67 иены с уровня прошлого закрытия в 158,28 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время растет до 1,1689 доллара с 1,1687 доллара за евро на предыдущем закрытии, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на символические 0,01% - до 98,78 пункта. Японская иена оставалась под давлением... после того, как премьер-министр Японии объявила о досрочных выборах в нижнюю палату парламента и пообещала принять меры для смягчения фискальной политики, оценивают аналитики агентства Блумберг. Центробанк Японии начнет двухдневное заседание по вопросам кредитно-денежной политики в четверг, но участники рынка не ожидают изменений, поскольку центральный банк повысил учётную ставку на предыдущем заседании в прошлом месяце, добавляют аналитики.

