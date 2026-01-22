Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: мобильные операторы начинают взимать плату за безлимитный интернет - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260122/internet-866780220.html
СМИ: мобильные операторы начинают взимать плату за безлимитный интернет
СМИ: мобильные операторы начинают взимать плату за безлимитный интернет - 22.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: мобильные операторы начинают взимать плату за безлимитный интернет
Крупнейшие российские операторы связи начали взимать дополнительную плату за неограниченный доступ в интернет по старым тарифам, сообщает Forbes со ссылкой на... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T05:11+0300
2026-01-22T05:11+0300
экономика
мегафон
билайн
forbes
интернет
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/25/841832573_0:221:4195:2581_1920x0_80_0_0_e02a2fd12550b4be50e2c321fc858aa6.jpg
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие российские операторы связи начали взимать дополнительную плату за неограниченный доступ в интернет по старым тарифам, сообщает Forbes со ссылкой на уведомления компаний."Мегафон" уведомил часть абонентов о введении в январе платы за опцию "Безлимитный интернет". Ранее в конце декабря оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") предупредил некоторых своих абонентов о том, что безлимитный интернет на их тарифах станет платным. Так операторы стремятся компенсировать часть потерь из-за ценовой войны и ограничивают нагрузку на сети", — отмечается в статье.Согласно данным Forbes, пользователи "Мегафона" начнут платить за безлимитный интернет ежемесячно 25 или 99 рублей, в зависимости от выбранного тарифа. При этом клиенты "Билайна" будут платить 4,5 рубля ежедневно, а компания "Т2 Мобайл" увеличивает абонентскую плату на 19,5 процента в месяц. Также в статье указывается, что изменения ожидаются и у МТС, однако масштаб этих изменений пока не уточняется.
https://1prime.ru/20260116/dannye-866557879.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/25/841832573_230:0:3966:2802_1920x0_80_0_0_891a64fc3dacfb696e6b1e6f4154d1b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мегафон, билайн, forbes, интернет
Экономика, Мегафон, Билайн, Forbes, интернет
05:11 22.01.2026
 
СМИ: мобильные операторы начинают взимать плату за безлимитный интернет

Forbes: мобильные операторы устанавливают плату за неограниченный интернет

© Фото : Unsplash/Joshua SortinoИнтернет, хранение информации, облако
Интернет, хранение информации, облако - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
© Фото : Unsplash/Joshua Sortino
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие российские операторы связи начали взимать дополнительную плату за неограниченный доступ в интернет по старым тарифам, сообщает Forbes со ссылкой на уведомления компаний.
"Мегафон" уведомил часть абонентов о введении в январе платы за опцию "Безлимитный интернет". Ранее в конце декабря оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") предупредил некоторых своих абонентов о том, что безлимитный интернет на их тарифах станет платным. Так операторы стремятся компенсировать часть потерь из-за ценовой войны и ограничивают нагрузку на сети", — отмечается в статье.
Согласно данным Forbes, пользователи "Мегафона" начнут платить за безлимитный интернет ежемесячно 25 или 99 рублей, в зависимости от выбранного тарифа. При этом клиенты "Билайна" будут платить 4,5 рубля ежедневно, а компания "Т2 Мобайл" увеличивает абонентскую плату на 19,5 процента в месяц.
Также в статье указывается, что изменения ожидаются и у МТС, однако масштаб этих изменений пока не уточняется.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете
16 января, 09:14
 
ЭкономикаМегафонБилайнForbesинтернет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала