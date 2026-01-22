https://1prime.ru/20260122/internet-866780220.html
СМИ: мобильные операторы начинают взимать плату за безлимитный интернет
2026-01-22T05:11+0300
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие российские операторы связи начали взимать дополнительную плату за неограниченный доступ в интернет по старым тарифам, сообщает Forbes со ссылкой на уведомления компаний."Мегафон" уведомил часть абонентов о введении в январе платы за опцию "Безлимитный интернет". Ранее в конце декабря оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") предупредил некоторых своих абонентов о том, что безлимитный интернет на их тарифах станет платным. Так операторы стремятся компенсировать часть потерь из-за ценовой войны и ограничивают нагрузку на сети", — отмечается в статье.Согласно данным Forbes, пользователи "Мегафона" начнут платить за безлимитный интернет ежемесячно 25 или 99 рублей, в зависимости от выбранного тарифа. При этом клиенты "Билайна" будут платить 4,5 рубля ежедневно, а компания "Т2 Мобайл" увеличивает абонентскую плату на 19,5 процента в месяц. Также в статье указывается, что изменения ожидаются и у МТС, однако масштаб этих изменений пока не уточняется.
