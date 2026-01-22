https://1prime.ru/20260122/investitsii-866794063.html

Т-Банк зафиксировал рост мошеннической активности в сфере инвестиций

Т-Банк зафиксировал рост мошеннической активности в сфере инвестиций

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Т‑Банк зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц, сообщают специалисты банка. "По данным фрод-рулетки, с первого января мошенники на 10% чаще обзванивали жителей России и предлагали им инвестировать в уникальные финансовые проекты, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц", - отмечают специалисты банка. Контакты будущих жертв мошенники, как правило, находят через тематические группы в мессенджерах, где начинающие инвесторы обмениваются опытом. Другой вариант - реклама в интернете, которая ведет на сайт якобы выгодного инвестиционного проекта, где предлагается бесплатная консультация. "Чтобы войти в доверие, во время звонка злоумышленники представляются финансовыми консультантами, рассказывают о преимуществах проекта, а чтобы начать зарабатывать, просят перевести деньги "доверенному брокеру" или на поддельный инвестиционный счет, который создали мошенники", - поясняется в материале. Более того, иногда преступники даже переводят жертве небольшую сумму под видом прибыли с биржи, чтобы вселить уверенность и побудить вложить еще больше денег в их карман. "В среднем люди теряли по 26 000 рублей", - подсчитали специалисты. В Т-Банке рекомендуют проверять компании в списке брокеров от ЦБ РФ, чтобы не попасть под влияние мошенников. "Здесь собраны все организации, которые прошли проверку, если в этом списке нет фирмы, которая обещает вам доходы, это тревожный знак", - говорится в исследовании.

