https://1prime.ru/20260122/investitsii-866794063.html
Т-Банк зафиксировал рост мошеннической активности в сфере инвестиций
Т-Банк зафиксировал рост мошеннической активности в сфере инвестиций - 22.01.2026, ПРАЙМ
Т-Банк зафиксировал рост мошеннической активности в сфере инвестиций
Т‑Банк зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T15:28+0300
2026-01-22T15:28+0300
2026-01-22T15:28+0300
финансы
рф
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Т‑Банк зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц, сообщают специалисты банка. "По данным фрод-рулетки, с первого января мошенники на 10% чаще обзванивали жителей России и предлагали им инвестировать в уникальные финансовые проекты, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц", - отмечают специалисты банка. Контакты будущих жертв мошенники, как правило, находят через тематические группы в мессенджерах, где начинающие инвесторы обмениваются опытом. Другой вариант - реклама в интернете, которая ведет на сайт якобы выгодного инвестиционного проекта, где предлагается бесплатная консультация. "Чтобы войти в доверие, во время звонка злоумышленники представляются финансовыми консультантами, рассказывают о преимуществах проекта, а чтобы начать зарабатывать, просят перевести деньги "доверенному брокеру" или на поддельный инвестиционный счет, который создали мошенники", - поясняется в материале. Более того, иногда преступники даже переводят жертве небольшую сумму под видом прибыли с биржи, чтобы вселить уверенность и побудить вложить еще больше денег в их карман. "В среднем люди теряли по 26 000 рублей", - подсчитали специалисты. В Т-Банке рекомендуют проверять компании в списке брокеров от ЦБ РФ, чтобы не попасть под влияние мошенников. "Здесь собраны все организации, которые прошли проверку, если в этом списке нет фирмы, которая обещает вам доходы, это тревожный знак", - говорится в исследовании.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b2d050f242fc2bab7de15259f14d422.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, банки
Т-Банк зафиксировал рост мошеннической активности в сфере инвестиций
Т-Банк зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Т‑Банк зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц, сообщают специалисты банка.
"По данным фрод-рулетки, с первого января мошенники на 10% чаще обзванивали жителей России и предлагали им инвестировать в уникальные финансовые проекты, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц", - отмечают специалисты банка.
Контакты будущих жертв мошенники, как правило, находят через тематические группы в мессенджерах, где начинающие инвесторы обмениваются опытом. Другой вариант - реклама в интернете, которая ведет на сайт якобы выгодного инвестиционного проекта, где предлагается бесплатная консультация.
"Чтобы войти в доверие, во время звонка злоумышленники представляются финансовыми консультантами, рассказывают о преимуществах проекта, а чтобы начать зарабатывать, просят перевести деньги "доверенному брокеру" или на поддельный инвестиционный счет, который создали мошенники", - поясняется в материале.
Более того, иногда преступники даже переводят жертве небольшую сумму под видом прибыли с биржи, чтобы вселить уверенность и побудить вложить еще больше денег в их карман. "В среднем люди теряли по 26 000 рублей", - подсчитали специалисты.
В Т-Банке рекомендуют проверять компании в списке брокеров от ЦБ РФ
, чтобы не попасть под влияние мошенников. "Здесь собраны все организации, которые прошли проверку, если в этом списке нет фирмы, которая обещает вам доходы, это тревожный знак", - говорится в исследовании.