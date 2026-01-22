Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе - 22.01.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе
2026-01-22T04:20+0300
2026-01-22T05:12+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сотрудникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании", - рассказал Хаминский. При этом юрист уточнил, что штраф по Трудовому кодексу РФ не предусмотрен, соответственно руководитель не может оштрафовать сотрудника за перекуры на работе. "Количество перекуров законодательно не ограничено, но должно соответствовать установленным в организации правилам отдыха, а курить разрешается только в специально отведенном месте", - заключил Хаминский.
04:20 22.01.2026 (обновлено: 05:12 22.01.2026)
 
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сотрудникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании", - рассказал Хаминский.
При этом юрист уточнил, что штраф по Трудовому кодексу РФ не предусмотрен, соответственно руководитель не может оштрафовать сотрудника за перекуры на работе.
"Количество перекуров законодательно не ограничено, но должно соответствовать установленным в организации правилам отдыха, а курить разрешается только в специально отведенном месте", - заключил Хаминский.
 
