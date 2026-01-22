https://1prime.ru/20260122/jurist-866779588.html
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе - 22.01.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе
Сотрудникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист,... | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сотрудникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании", - рассказал Хаминский. При этом юрист уточнил, что штраф по Трудовому кодексу РФ не предусмотрен, соответственно руководитель не может оштрафовать сотрудника за перекуры на работе. "Количество перекуров законодательно не ограничено, но должно соответствовать установленным в организации правилам отдыха, а курить разрешается только в специально отведенном месте", - заключил Хаминский.
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе
РИА Новости: сотрудникам могут грозить штрафы за частые перекуры
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сотрудникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании", - рассказал Хаминский.
При этом юрист уточнил, что штраф по Трудовому кодексу РФ не предусмотрен, соответственно руководитель не может оштрафовать сотрудника за перекуры на работе.
"Количество перекуров законодательно не ограничено, но должно соответствовать установленным в организации правилам отдыха, а курить разрешается только в специально отведенном месте", - заключил Хаминский.