Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе

2026-01-22T04:20+0300

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сотрудникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании", - рассказал Хаминский. При этом юрист уточнил, что штраф по Трудовому кодексу РФ не предусмотрен, соответственно руководитель не может оштрафовать сотрудника за перекуры на работе. "Количество перекуров законодательно не ограничено, но должно соответствовать установленным в организации правилам отдыха, а курить разрешается только в специально отведенном месте", - заключил Хаминский.

