https://1prime.ru/20260122/jurist-866780035.html

Юрист рассказал, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Юрист рассказал, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске - 22.01.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Собственнику, который самовольно построил здание торгового центра в Новосибирске, где обрушилась крыша, может грозить штраф в размере до 1 миллиона рублей,... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T05:00+0300

2026-01-22T05:00+0300

2026-01-22T05:44+0300

общество

недвижимость

бизнес

рф

новосибирск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866780035.jpg?1769049897

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Собственнику, который самовольно построил здание торгового центра в Новосибирске, где обрушилась крыша, может грозить штраф в размере до 1 миллиона рублей, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев. Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Несколько человек были извлечены из-под завалов, один из них скончался. Ранее в мэрии города сообщали, что здание торгового центра в Новосибирске было признано незаконным. Однако собственник оспорил права собственности. "Административная ответственность может включать штрафы по статье 9.5 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию") за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридического лица, а также по статье 9.4 КоАП РФ за нарушения обязательных требований в строительстве с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 60 или 90 суток", - рассказал Русяев. Юрист добавил, что также по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") уголовная ответственность реализуется через возбужденное дело. "Санкции зависят от последствий: от штрафов и работ до лишения свободы, при тяжком вреде здоровью или смерти санкции строже. Дополнительно следствие может рассмотреть статью 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если будет доказано, что правила безопасности при содержании конструкций нарушены и это в причинной связи с обрушением. Уголовная ответственность ложится на конкретных ответственных лиц: собственника, директора юридического лица, эксплуатирующую организацию, ответственного за эксплуатацию и обследования", - пояснил Русяев. Как отметил юрист, федеральный технический регламент устанавливает, что безопасность здания при эксплуатации обеспечивается техобслуживанием, периодическими осмотрами, контрольными проверками и ремонтами. "Гражданская ответственность перед пострадавшими включает возмещение вреда в полном объёме лицом, причинившим вред, если оно не докажет отсутствие вины. При вреде здоровью возмещаются утраченный заработок и дополнительные расходы на лечение, лекарства и уход. Если пострадавший является посетителем или потребителем услуг торгового центра, дополнительно работает Закон о защите прав потребителей: вред жизни или здоровью из-за недостатков услуги подлежит возмещению в полном объёме", - заключил Русяев.

рф

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , недвижимость, бизнес, рф, новосибирск