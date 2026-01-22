https://1prime.ru/20260122/kamchatka-866777528.html
На Камчатке осудили трех человек за небезопасные туристические услуги
На Камчатке осудили трех человек за небезопасные туристические услуги
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 янв – РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор троим местным жителям, признанным виновными в оказании туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает прокуратура Камчатского края.
"В Усть-Камчатском округе вынесен приговор по уголовному делу об оказании небезопасных туристических услуг", — проинформировал Telegram-канал прокуратуры.
Суд установил, что 44-летняя подсудимая и ее 59-летний соучастник, не имея разрешительных документов на оказание туристских услуг, разместили в социальных сетях и мессенджерах объявление об организации экскурсии к вулкану Толбачик. За денежное вознаграждение они наняли 60-летнего водителя.
Как установило следствие, обвиняемые разработали программу, маршрут и нашли транспорт, зная, что деятельность незаконна, автомобиль не прошёл техосмотр, а у водителя не было разрешения на перевозку пассажиров. В августе 2024 года автомобиль с 19 туристами перевернулся при переправе через реку Студёная, в результате чего люди получили травмы и моральный вред.
Суд назначил основной обвиняемой штраф 300 тысяч рублей, её соучастникам — по 320 тысяч рублей, запретил им заниматься туристической деятельностью на три года и конфисковал автомобиль ГАЗ-6611 в доход государства.
